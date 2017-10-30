Hong Kong'da "Bursa Siyahı" kuyruğu

30 Ekim 2017

Uzun raf ömrü, iri dış görüntüsü ve tadıyla dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen ve İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren "Bursa Siyahı", bu sezon Hong Kong'a da ihraç edildi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Senih Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa Siyahı'nda ihracat sezonunun sonuna yaklaştıklarını söyledi.

Geçen yıl meyvenin çok erken olgunlaştığını belirten Yazgan, "Bu yıl Bursa Siyahı, ihracat açısından tam istenilen bir dönemde olgunlaştı ama yeterli yağış olmaması nedeniyle beklenen ürün çıkışı olmadı. Yani ürün var ama yeteri kadar hasat söz konusu değil. Nitekim geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25 verim azalışı söz konusu. Tabii bu, mevsimsel bir etken. Böyle olunca tabii ki üründe bir fiyat yükselmesi oldu." diye konuştu.

"Avrupa pazarında süreklilik sağlanacak"

Yazgan, bu yıl incirin pazara yüksek fiyatlarla girdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha sonra uzun Kurban Bayramı tatili nedeniyle ihracatçının paketlemedeki personel tedarikini sağlamadaki sıkıntısı fiyatları oldukça düşürdü. Avrupa'da da süreklilik arz eden bir fiyat politikası olmadığı için 10 liradan başlayıp hemen arkasından 2 liraya düşmelerle bol miktarda ürün piyasaya sürülmeye başlandı. Bu dalgalanmalar, tabii ki fiyat açısından Avrupa marketlerinde biraz sıkıntı oluşturdu. Marketlerin beklentisi, stabil, belli bir bantta seyreden bir rakam. Bantın aralığı çok büyüdüğü zaman marketler bununla ilgili olarak taleplerini büyük ölçüde azalttı. Bu da hemen iç piyasaya olumsuz bir şekilde yansıdı."

Üretici ile ihracatçının pazardaki marketlerin kabul edebileceği, tüketiciye de rahatlıkla sunulabilecek bir fiyat politikasını birlikte belirlemesi gerektiğini aktaran Yazgan, dünyada üretim alternatifi olmayan bir ürünün Avrupa pazarında sürekliliğinin sağlanmasını gerçekleştirmek zorunda olduklarını aktardı.

"Hong Kong'da tadım standı"

Yazgan, Bursa Siyahı'nın Uzak Doğu pazarına açıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu yıl itibarıyla Hong Kong'a önemli bir ihracat gerçekleştirildi. Önümüzdeki yıl bunun daha da artmasını bekliyoruz. Hong Kong, doğrudan doğruya kendisi tüketmiyor, re-export da yapabiliyor. Bu re-export sayesinde Bursa siyah incirinin Uzak Doğu pazarına girişini sağlamış olacağız. Uzak Doğu insanının bu ürünü beğeniyle yediğini görmüş olmak, gelecekte Bursa Siyahı için iyi bir pazar olacağı konusunda bizlere umut verdi."

Hong Kong'da Bursa Siyahı için geri dönüşlerin çok iyi olduğunu anlatan Yazgan, "Bazı ihracatçılarımız, Hong Kong'ta tadım stantları açmış. Tadım standında sabahtan akşama kadar bitmez tükenmez lezzet kuyrukları oluşmuş, Bursa siyah incirini tatmak için. Stantlarda, meyveyi nasıl yiyeceğini bilmeyen bir topluma anlatmaya çalışan insanlar bir tarafta, yedikten sonra inanılmaz derecede beğenenler bir tarafta. Ardından 'Ben bu ürünü aldıktan sonra nasıl tüketebilirim' soruları derken inanılmaz bir beğeni elde edilmiş." dedi.

Bu satış stratejilerinin iki yıl önce başladığını dile getiren Yazgan, "Gerçekten Hong Kong'a Bursa'dan siyah incir oldukça büyük miktarda gitti. Bu, çok güzel bir durum. Hedef pazar olarak belirlediğimiz Uzak Doğu'ya yönelik bu gelişmeler çok sevindirici." ifadesini kullandı.

UİB kayıtlarına göre bu yıl Hong Kong'a yapılan Bursa siyah inciri ihracatı 469 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA