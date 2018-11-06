İstiridye mantarı yetiştiriciliği ek gelir modeli oldu

06 Kasım 2018

Doğada kavak ağaçlarında kendiliğinden yetişen ve son derece faydalı bir besin olan istiridye mantarının sofralardaki yeri giderek artıyor. İstiridye mantarı besin değeri bakımından kırmızı ete yakın olmasına rağmen fiyat olarak ona göre bir hayli ekonomik. Bu sebeple istiridye mantarına yüksek bir talep oluşmuş durumda. Talebi karşılamak amacıyla birçok yerde mantarhane kurulmaya devam ediyor.

Mantarhanelerin dışında ek gelir elde etmek isteyenler de istiridye mantarı yetiştiriciliği yapıyor. İzmir Torbalı’da istiridye mantarı üretimi yapan Erdal Gündük, çiftçilerin kavak kütüğünde istiridye mantarı yetiştirerek yüksek gelirli bir mahsul yetiştirebileceğini ve diğer ürünlerden daha çok kazanabileceğini söyledi. Basit ve pratik yöntemlerle herkesin istiridye mantarı yetiştirebileceğini belirten Gündük şöyle konuştu: “İstiridye mantarı pazar payı genişleyen yeni bir ürün.

Hâlihazırdaki üretimi ise genelde mantarhanelerde ticari işletmeler tarafından gerçekleştiriliyor. Oysa küçük bir bahçede kolaylıkla üretim yapılabilir. İstiridye mantarı yetiştiriciliğinin çiftçiye öğretilmesi kolay bir süreç olduğu gibi işin kendisi de yüksek beden gücü gerektirmiyor. Üretim sürecine yaşlı, kadın ve engelli nüfus da dahil edilebilir.”

Çiftçi destek kuruluşlarının kırsalda kalkınmanın sağlanması ve ek gelir elde edilmesi amacıyla konuyla ilgili eğitimler verdiğini belirten Gündük, kendisinin de bu eğitimleri alarak işe başladığını söyledi. Bahçesinde 35 kavak kütüğüyle üretime başlayan Gündük yakın zamanda üretimi artıracağını da sözlerine ekledi.