İthal hayvan fiyatları düşüremedi

Türkiye'nin bir dönem et ihtiyacının hatırı sayılır bir oranını karşılayan Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan büyükbaş hayvan sıkıntısı nedeniyle Et ve Süt Kurumu, Afrika kıtasında yetişen sırtı hörgüçlü sığırlar ile Uruguay'dan Angus ırkı sığırlar ithal etti. Kasaplara haftada bir gövde daha veren kurumun bu girişimi ihtiyacı karşılamadığı gibi fiyatlarda da düşüş yönünde bir etki göstermedi.

Fiyatlarda indirim gerçekleşmedi

Sözcü’de yer alan habere göre yaklaşan kurban bayramı öncesinde geçen ay Afrika kıtasından sırtı hörgüçlü büyükbaş sığırları Mersin Limanı'ndan Güneydoğu'daki kesimhanelere gönderen Et ve Süt Kurumu, bu şekilde hem kırmızı et sıkıntısının hem de artan fiyatların önüne geçmeye çalışsa da başarılı olamadı. Diyarbakır'daki mezbahalarda kesilen Afrika sığırları kentte Kasaplar Odası'na kayıtlı bulunan kasaplara haftada bir gövdeyi geçmemek şartıyla dağıtıldı. Ancak bu yöntem de işe yaramadı. Sığırlar ihtiyacı karışlamaya yetmezken, fiyatlarda da indirim gerçekleşmedi. Kasaplar, Et ve Süt Kurumu'ndan aldıkları Afrika sığırlarını kemikli, kilogram başı 155 liradan satın alıp 220 liradan satışa sundu. Halihazırda yerli sığırın kemikli fiyatını 220 lira. Besici ve üretici Burhan Avşar, “Dişi hayvanların bilinçsiz ve kontrolsüzce kesilmesi hayvan sıkıntısı yarattı. Tez zamanda üretici doğru biçimde desteklenmeli, teşvik edilmeli ve anaç süt hayvanlarının kesimi acil durdurulmalı” diye konuştu.

“Yüzde 60'lık bir düşüş yaşıyoruz”

– Besici ve üretici Burhan Avşar, bu yıl geçen yıla göre kurbanlık talebinde yüzde 60 oranında bir düşüş yaşandığını belirtti. Avşar, “Yurt dışından hayvan ithal edilmesi de sorunu çözmedi. Bayram geldi kapıya dayandı, ancak buna rağmen piyasalar çok durgun. Yüzde 60'lık bir düşüş yaşıyoruz. Yerli üreticiyi desteklemek yerine halen yurt dışından hayvan ithal edilerek soruna suni çözümler bulunmaya çalışılıyor. Bu asla çözüm değil” dedi.

Bağışlar yurt dışına yapılıyor

Et fiyatlarındaki dalgalanmadan dolayı bu yıl kurban bağışları da ağırlıklı olarak yurt dışına yapıldı. Dernek ve vakıflar tarafından kabul edilen kurban bağışları için 5 bin lira ödenirken, bağış yurt dışına yapıldığında ise ödenen ücret 2 bin liraya düşüyor. Hal böyle olunca kurban bağışları başta Afrika kıtası olmak üzere daha çok yoksun ülkelere yapıldı.