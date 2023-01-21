Kalkınma ajansları tarıma 717 milyon TL’lik yatırım yapacak

2023 Yılı Yatırım Programı verilerine göre; bu yıl tarım sektöründe sulamada 212, bitkisel üretimde 53 ve hayvancılıkta 15 olmak üzere 280 proje hayata geçirilecek. Yatırımların toplam değeri ise sulamada 23 milyar 748 milyon 775 bin lira, bitkisel üretimde 5 milyar 99 milyar 301 milyon lira ve hayvancılıkta 973 milyon 781 bin lira olmak üzere toplamda 29 milyar 821 milyon 857 bin lirayı bulacak.

Kalkınma ajansları aracılığıyla tarım sektöründe 23 proje için yapılacak yatırımların tutarı ise 716 milyon 908 bin liraya ulaşacak. Kalkınma ajanslarının sulama yatırımlarında payı ise 351 milyon 775 bin lira olarak belirlendi. Bitkisel üretimde ise kalkınma ajanslarının 14 projeye 257 milyon 761 bin lira yatırım gerçekleştirmesi planlanıyor. Hayvancılık sektöründe ise kalkınma ajansları 107 milyon 372 bin lira değerinde 4 projeyi hayata geçirecek.