Karadeniz'deki bombalama hububat fiyatlarını yükseltti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın denizde kulanılan insansız hava araçlarının (İHA) Rusya'nın ihracatı için önemli bir merkez olan Karadeniz'deki Novorossiysk limanı yakınındaki Rus deniz üssüne saldırdığını ve Rus savaş gemilerinin İHA'ları imha ettiğini açıkladı.

Bu gelişme üzerine mısır ve soya fasulyesi fiyatları yükseldi ancak ABD'nin Orta Batı bölgesinde serin ve yağışlı hava koşulları tahminleri kazanımları sınırladı.

Hububat yükseldi

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 2.2 artışla 6.40 dolar/bushel, yani 235.2 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır yüzde 0.9 yükselerek 4.97 dolar/bushel yani 195.7 dolar/ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesi yüzde 0.9 yükselerek 13.36 dolar/bushel yani 490.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Haftalık bazda mısır yüzde 6, soya fasulyesi yüzde 3'ten fazla gerilerken buğday da yaklaşık yüzde 9 geriledi.