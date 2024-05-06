Kastamonu'da büyükbaş hayvanların sağlığı akademisyenlere emanet

Köylerden Kastamonu Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne kamyonetle getirilen büyükbaş hayvanlar, akademisyenlerden oluşan uzman ekip tarafından belirli bir ücret karşılığında ameliyat ediliyor. Ameliyatlara, akademik personelin yanında Veteriner Fakültesi öğrencileri de eşlik ediyor. Bu sayede, geleceğin veterinerleri olan öğrenciler de uygulamalı eğitim alıyor.

Aylık 80-90 hayvanın muayenesi yapılıyor

Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Tarık Şafak, aylık 80-90 civarında hayvanın muayenesini yaptıklarını ve bu sayının yaklaşık 10-15'ini büyükbaş hayvanların oluşturduğunu belirten Şafak sözlerine şöyle devam etti:

"Ahır ve saha şartlarında bazı hastalıklara müdahale etmek, çeşitli operatif müdahaleleri gerçekleştirmeyi imkansız kılıyor. Kritik vakalar, veteriner hekim arkadaşların işin içinden çıkamadığı bazı olgular ise bizim buraya geliyor. Teşhis-tedavi ve operatif müdahaleleri biz burada gerçekleştirmekteyiz. Bu aynı zamanda vatandaşa katkı sunan bir sektör. Vatandaşın karlılığının yanı sıra buradan mezun olacak arkadaşlar için de çok güzel bir uygulama sahası oluyor. Öğrencilerimize burada hayvanları görerek, dokunarak, hissederek, tedavilerine bizzat katılarak donanımlı şekilde mezun olmaları için güzel bir fırsat sunuluyor."

Daha çok insana ulaşmayı hedefliyoruz

Şafak, genellikle durumu daha ağır büyükbaşların kendilerine getirildiğini anlatarak, "Beklentimiz, aylık baktığımız hayvan sayısının daha da artması. Hedefimiz daha çok vatandaşa ulaşabilmek, vatandaşın sorunlarına çözüm bulabilmek. Bu çözümlerle vatandaşlarımızı memnun edip ekonomik beklentilerini, gelirlerini en üst düzeye çıkarmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Amaç: Hayvan yetiştiriciliğine katkı sağlamak

Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Doğan ise her tür ırktan ve yaştan hayvanın sağlık hizmetini yürüttüklerini dile getirdi.

Kedi ve köpeğin yanında ülke ekonomisine katkı sağlamak için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için de hizmet sunduklarını ifade eden Doğan, "Birçok köyden gelmeye başladılar. Biz burada gerekli tedaviyi sağladıktan sonra memnun şekilde ayrılıyorlar. Onlar da biz de memnunuz. Sağlık hizmetimiz bütün hayvanlar için geçerli. Bundan sonraki süreçte daha fazla hasta gelsin, daha fazla tedavi sağlayalım. Hayvan yetiştiriciliğinde ülkemize katkımız olsun istiyoruz." dedi.