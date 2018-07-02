Kayseri Şeker, kabak çekirdeğinin tohumunu satacak

02 Temmuz 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 26 Ar-Ge projesi üzerinde çalıştıklarını, gelecek seneden itibaren kabak çekirdeği tohumunu satmaya başlayacaklarını söyledi.

Tarımsal ıslah ve uygulama alanında, mevcut Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi veren Akay, Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi'nin, kamu-üniversite-sanayi işbirliği modeli kapsamında 4'ü ticari olarak önemli, 12'si TÜBİTAK tarafından desteklenen, 7'si tamamlanmış, 19'u ise devam eden 26 projesi bulunduğunu söyledi. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu elde edilecek verilerin bölge ve ülke tarımının gelişmesine katkı sunmasını beklediklerini ifade eden Akay, "Genç, dinamik ve uzman bir ekiple çalışıyoruz. Tarımsal ıslah ve uygulama alanımızda çeşitli ürünlerin deneyleri yapılıyor. Ar-Ge ekibimiz arazide ve laboratuvar aşamasında başarılı çalışmalar ortaya koyuyorlar" dedi. Kayseri Şeker, sadece şeker pancarı değil, özelikle kabak çekirdeği tohumu konusunda da çalışmalar yapıyor. Kabak çekirdeğinde önemli gelişmeler kaydettiklerini aktaran Akay, "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu deneyler sonucunda, kabak çekirdeğini gelecek seneden itibaren tohum olarak satılır hale getireceğiz. Bilindiği üzere tohum deneme çalışmaları 1-2 sene içerisinde olacak hususlar değil. Bu konuda çok ciddi emek harcamak gerekiyor. Başarabilmek için zamana ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle bizler de sabırla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.