Kaysesol Organik Solucan Gübresi, pazar ağını genişletmek istiyor

30 Ekim 2017

Dilek FİDAN

KAYSERİ - Ülkemizde yeni gelişen sektör olan solucan gübresi üretimi için kolları sıvayan Kaysesol Organik Solucan Gübresi, yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucunda 2016 yılında Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sektöre adım atar. Yıllık 350 ton katı gübre üretimi yapan firma, gelecek yıl kapasitesini iki katına çıkarmayı istiyor. Ürünlerini ağırlıkla Ege ve Akdeniz Bölgelerine gönderen firma, kısa zamanda yurtiçi ve yurt dışındaki pazar ağını da genişletmeyi planlıyor.

Milli ekonomiye ve ekolojik yaşama değer katabilecek bu sektör, kimyasal gübrelerin toprağa verdiği zararları da en aza indirdiğini söyleyen Kaysesol Organik Solucan Gübresi San. ve Tic. Aş. Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Tunçtan, "Tarım, insanların hayatlarını devam ettirebilmesi için gerekli olan vazgeçilmez bir üretim sektörü. Bu sektörde birim alandan elde edilecek faydanın en yüksek olması isteniyor. Dolayısıyla verimin ve kalitenin yüksek olması, yoğun girdi kullanılmasına neden oluyor. Tarımsal üretimde yapılan uygulamaların, kullanılan kimyasal ve sentetik maddelerin doğal dengeyi ve insan sağlığını tehdit ettiği bir gerçek. Tarım topraklarının bozulması, toprak ve suların oluşan toksik maddelerce kirlenmesi gibi birçok tehdit bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek olan bu tehditler bilim insanlarını ve tarımla uğraşan kesimleri çeşitli çözüm arayışına ittiğini" dile getirdi.

Solucan gübresi üretmenin birçok sebebi olduğunu kaydeden Tunçtan, bir karlılık elde edildiğini kaydederek, az maliyetli bir iş. Üretilen ürün bozulmuyor, durdukça değer kazanıyor. Pazar payı fazla ve geniş olan bir sektör diye aktardı.

Tunçtan, "Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 90 bin metrekarelik arazi üzerinde 3 bin metrekaresi kapalı kapalı alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 40 bin metrekarelik alan üzerinde ise uygulama çalışmaları yapıyoruz. Biri Çevre mühendisi olmak üzere 10 personelle yıllık 350 ton üretim gerçekleştiriyoruz. Öte yandan tesis kurulum danışmanlığı üzerine de hizmet veriyoruz. Özellikle ürünlerimizi başta tarım ile uğraşan kişiler olmak üzere organik tarımcılar, seracılar ve otellerin kullandığı ürünümüz tamamen organik, kokusuzdur. Yetiştirilen ürüne göre yüzde 60'lara varan oranda verim artışı sağlıyor" dedi. Tunçtan, "Ürünlerimizi genelde Ege ve Akdeniz Bölgelerine gönderiyoruz. Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesinde bayiliklerimiz bulunuyor. Yurt dışı pazarında da etkin bir rol almak istiyoruz. Azerbaycan ve Belçika'da bulunan bazı şirketlerle görüşmelerimizde son noktaya geldik. Önümüzdeki günlerde bu ülkelere ürünlerimizi ihraç etmek istiyoruz. 2018 yılında kapasitemizi en az iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca solucan gübresinin kullanıldığı diğer sektörlere de girmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Solucan gübresi nedir?

Solucan gübresinin çok aşamalı bir üretim şekli olduğunu ve Literatürde Vermicompost olarak geçtiğini belirten Tunçtan, "Sebze veya gıda atıklarının ayrıştırılarak solucanların sindirim sistemlerinden geçirilmesi sonucu elde edilen Organik Gübredir. Toprak altında yaşamını sürdürürken, milyonlarca yıl maruz kaldığı patojenlere karşı direnç sağlar. Dışkılarından elde edilen solucan gübresi, sebze, meyve ve bitkinin verimini, dayanıklılığını, kalitesini arttırırken, kök ve kök çevresindeki hastalıklara karşı da direnç sağlayan bir organik gübre çeşidi. Ayrıca solucanlar, üzerlerinde ve sindirim sistemlerinde bulunan ve onları koruyan vücut sıvılarını (sölom sıvısı) gübreye geçirir ve gübre de bitkilerde patojenlere karşı direnç sağlar. Solucanların sindirim sisteminde, çok sayıda bitkiye yararlı mikroorganizmalar, azot fikse eden bakteriler, mikorizal mantarlar, antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları ve enzimler bulunuyor.Gübreye geçen bu enzimler ve yoğun bitki besin elementleri bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişim sağlıyor.Böylelikle solucan gübresini çiftçiler seracılar ,çiçek üreticileri, kendi bahçesinde ve spor komplekslerinde rahatlıkla kullanabilirler, olumsuz sonucu olmamaktadır" diye konuştu.