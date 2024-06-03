"Kilis'te zeytinyağı rekolte beklentimiz 12 bin ton"

Kilis'te zeytin rekoltesini belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, üreticilerin geçen seneye oranla beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

"Bizi bereketli bir yıl bekliyor"

Yağışların yüksek olmasının rekolte beklentisini de artırdığına işaret eden Şekeroğlu, şunları kaydetti:

"Yağışların zeytin oluşumu ve çiçeklenme döneminde gelmesi, verimde ciddi artışlara neden oldu. Her yıl ortalama 30 ile 35 bin ton civarında tane zeytin, yaklaşık 10 bin ton civarında da zeytinyağı üretimi oluyordu. Geçtiğimiz yıl bu rakamlar zeytinyağında 5-6 bin tonlara kadar düştü. Ama bu yıl beklentilerimiz geçmiş yıllara oranla daha yüksek. 12 bin ton zeytinyağı beklentimiz var. Bu yıl 50 ila 60 bin ton arasında tane zeytin bekliyoruz. İnşallah bereketli olur. Bu yıl zeytin verimi yüksek. Geçen yıla oranla Kilis zeytin üreticisini bereketli bir sezon bekliyor ve Kilis yağlık zeytini ülkemizde ve dünya mutfaklarında yerini almış olacak."