Kilosu 85 liradan satılan Mersin incirinde 2024 rekolte beklentisi: 4 bin 200 ton

Mersin'in Mut ilçesi genelinde incirden bu yıl 4 bin 200 ton rekolte bekleniyor. İncirde hasat mesaisi devam ederken Dereköy Mahallesi Muhtarı Bülent Yüksel, meyvelerin kalitesi ve veriminden memnun olduklarını söylüyor.

İncire talebin yoğun olduğunu belirten Yüksel, "Ürünlerimizin kilogramı 85 liradan satılıyor. Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyoruz" dedi.

Üretici Tuğba Çabuk da ürünün fiyatından memnun olduklarını ifade ederek, "İncirlerimiz Mersin halinden ülkeye dağılıyor. Kurutmalık olarak ayırdığımız ürünleri güneş altında bekletiyoruz" diye konuştu.