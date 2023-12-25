Kış uykusuna yatamayan ayılar, indikleri köyde 50 arı kovanını parçaladı

Kastamonu’da son aylarda artan ayı saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Ağlı ilçesine bağlı Bereketli köyüne inen ayılar, 50 arı kovanını parçalayıp peteklerdeki balları yedi, arıları da telef etti. Daha önce de Bereketli köyüne ve köye bağlı 5 mahalledeki mezarlara musallat olan ayılar, yeni defnedilmiş 7 mezarı açmaya çalışmıştı.

Ayılar, geçtiğimiz hafta da girdikleri kümeste 2 horoz ve tavuğu telef etti. Bölgede 2 büyükbaş hayvana da saldıran ayılar, vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Köylüler, ayı sorunun çözülmesi için yetkililerden çözüm beklediklerini kaydetti.

"Arıları telef edip, kovandaki balları da yedi"



Ayıların köylerinde bir üreticiye ait arı kovanlarını parçaladığını kaydeden köy sakinlerinden Cahit Ergin, "Görüldüğü üzere ayılar, arılarımızı telef etti. Kümeslerimizi yıkıp, tavuklarımızı da yedi. Kovanları dağıtıp ballarımızı da yedi. Diğer mahallede oturan bir arkadaşımızın da arılarını telef etti. Köy mezarlığımız var, mezarlığa geldi. Mezarı koruma teline kadar eşti. Mağduriyetimiz meydanda, zararımız çok. Bugün bir kovan arının, balı, kasası ve arısıyla birlikte ne kadara mal olduğu belli" dedi.