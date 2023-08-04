Küresel gıda fiyatları, temmuzda aylık bazda arttı

FAO Gıda Fiyat Endeksi, Temmuz ayında ortalama 123,9 puan seviyesinde seyrederek Haziran ayına göre yüzde 1,3 artış gösterdi. Ancak endeks, geçen yılın temmuz ayındaki seviyesinin yüzde 11,8 altında bulunuyor.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi, Temmuz ayında Haziran ayına göre yüzde 0,5 ve bir yıl öncekine yüzde 14,5 düşerek 125,9 puan oldu. Bu ayki hafif düşüş, Haziran ayına göre yüzde 4,8 oranında düşen uluslararası iri taneli tahıl fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanıyor.

Uluslararası buğday fiyatları yüzde 1,6 artarak, esas olarak Rusya Federasyonu'nun Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uygulanmasını sona erdirme kararının ardından Ukrayna'nın ihracatına ilişkin belirsizliğin etkisiyle dokuz ay içinde ilk aya göre artış kaydetti.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Haziran ayına göre yüzde 0,4 düşerek Temmuz ayında ortalama 116,3 puan oldu ve art arda yedinci aylık düşüşe işaret ederek geçen yılın aynı ayındaki değerinin yüzde 20,6 altında kaldı.

Üst üste ikinci aylık düşüş

FAO Şeker Fiyat Endeksi, Haziran ayına göre yüzde 3,9 düşerek Temmuz ayında ortalama 146,3 puan oldu ve üst üste ikinci aylık düşüşe işaret etti, ancak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 üzerinde kaldı.

BM Et Fiyat Endeksi, Haziran ayına göre yüzde 0,3 düşerek Temmuz ayında ortalama 117,8 puan oldu ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 altında kaldı.