Marmarabirlik’ten gübre desteği

11 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Marmarabirlik ürün alımlarının sona ermesi ile birlikte, Ocak ayından itibaren başlayacak olan ağaç bakımı için ve üretimin artırılmasına yönelik NPK (toprak altı gübre) ihtiyacının karşılanması için harekete geçti. Yaklaşık bir haftadır kooperatif bölgelerindeki gübre fiyat araştırması yapılırken, kooperatiflerden talep ve görüşler alındı. Marmarabirlik, üreticilerin en uygun fiyatla gübre temin edebilmesi için çalışmaları hızlandırdı.

Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Geçtiğimiz yıl ortaklarımıza piyasa koşullarının altında fiyatlarla gübre desteği vermiştik. Kampanyanın sona ermesiyle birlikte hem üreticilerimizin gübre ihtiyacını karşılamak hem de piyasa koşullarının üzerinde gübre satılmasını önleyebilmek adına ortaklarımıza desteğe hazırız” dedi.

Asa, “Üreticilerimizin en önemli girdi kalemi olan NPK gübreleri piyasada peşin alınıp satılmaktadır. Kompoze gübreler için kar amacı gütmeden ortaklarımıza destek verilecek olup, son dilim ürün bedeli alacaklarına mahsuben; gübre, bordo bulamacı ve bakır sülfat (göztaşı) alabileceklerdir. Satışın yapıldığı günün fiyatı geçerli olacaktır ve hiçbir şekilde faiz uygulanmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl piyasada 95-100 TL’den satılan DAP (Diamonyum Fosfat) gübresini Marmarabirlik olarak 79 TL’ye satarak üreticiye destek olduklarını hatırlatan Hidamet Asa, Eylül ayında da bakır sülfatı (göztaşı) 271 TL’den sattıklarını söyledi. Asa, 2010 yılından bugüne Marmarabirlik olarak ürün bedellerinin ödenmesinde, gübre ve zirai ilaç dağıtımında 1 TL kredi kullanmadan hizmet vermeye çalıştıklarını, önümüzdeki günlerde kooperatifler tarafından gübre ve zirai ilaç fiyatlarının ortaklara duyurusunun yapılacağını belirtti.