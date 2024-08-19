Marshall yardımlarıyla Türkiye'ye gelmişti, şimdi müzede sergileniyor

5 Haziran 1947 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı George C. Marshall'ın Harvard Üniversitesi'nde yaptığı konuşmayla tüm dünyaya açıkladığı, Marshall Planı o dönem yardım olarak görülürken, bugün Avrupa'nın enkaz haline gelmiş ekonomisini yeniden canlandırmak amacıyla uygulanan bir yöntem olduğu belirtiliyor.

73 yıl önce Türkiye'ye yardım olarak getirilen ve 13 yıl öncesine kadar kullanılan bu paletli traktör, artık mazide kalan tarım aracı olarak Adnan Menderes Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi'nde bulunan eski tarım aletleri sergi salonun bahçesinde sergileniyor.

Halk arasında ‘Marshall Yardımları' olarak bilinen yardımlar kapsamında o dönem yani 73 yıl önce Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü'ne getirilen bu paletli traktörün piston ve gömleği patlayınca tamir edilemedi. Gerek aşırı yakıt harcaması gerekse tamirinin yapılamaması nedeniyle kullanılamaz hale gelen 84 yıllık paletli traktör işlevini tamamlayınca müzeye alındı.

Traktörün mazisinin oldukça ilginç olduğunu belirten Adnan menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görevli Ziraat Mühendisi Mehmet Kalkınç, "1051 yılında Marshall yardımı olarak Türkiye'ye verilen bu traktör Aydın'a tahsis edilmiş. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü'nde uzun yıllar kullanıldıktan sonra 1969 yıllarında Koçarlı'ya getirilmiş. Burada da yaklaşık 2500 dönüm arazinin işlenmesinde kullanılmış. Traktör gaz ile çalışıp ısındıktan sonra motorin ile çalışmasına devam eden bir sisteme sahipmiş. Yıllarca tarım sektöründe kullanılmış. Şimdi de eski tarım aleti olarak sergilenip gençlere Türk tarımının yaşadığı evreleri anlatırken kullanıyoruz" dedi.