Mercimekle yenilenen toprakta verim artacak

Başak Nur GÖKÇAM

Yıllık 240 milyon metre kumaş üretim kapasitesine sahip olan Meritaş Denim, yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalarına ağırlık verdi. Bu kapsamda TÜBİTAK destekli üniversite ve sanayi iş birliğiyle Harran Ovası’na Mayıs 2023 ayında ekilen rejeneratif pamuk hasat edildi.

Rejeneratif pamuğun ilk hasadıyla ortalama ağırlıktaki yüzde 100 içerikli bir kumaş için yaklaşık 500 bin metrelik talebi karşılayabilecek ham madde elde edilmesi hedefleniyor. Proje ile ilk etapta 500 dekar üretim alanı ve 10 dekar pilot proje alanında yapılan çalışmanın kademeli olarak 24 ay sürmesi planlanıyor. Proje, sözleşmeli tarım uygulamalarıyla yerel çiftçileri desteklemeyi ve yakın tedariği hedefliyor.

“Harvesting in Harran: Maritaş Denim Regenerative Cotton Journey” sloganıyla gerçekleştirilen ilk hasat etkinliğinde Maritaş Denim Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kesim, rejeneratif tarımla elde edilen pamuğun, toplam kumaş üretimdeki payını giderek artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Topraktaki azot pamuktaki maliyeti azalttı

28 yıldır pamuk üretimi yapılan Harran Ovası’nın yaklaşık yüzde 75’inde pamuk ekildiğini ve Şanlıurfa’nın Türkiye pamuk üretiminin yüzde 45’ini oluşturduğunu söyleyen Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çopur da “Yapılan araştırmalar, endüstriyel tarım nedeniyle oluşan karbon salımının, onarıcı tarım uygulamalarının yaygınlaşmasıyla 3 yıl gibi bir sürede yüzde 100’ünden fazlasının geri emilebileceği ortaya koyuyor. 2022’de kışlık ara ürün mercimek ekimiyle başladı. Azot yönünden zenginleştirilen toprak, pamuk üretim maliyetlerinin de azalmasını sağladı” diye konuştu.

Rejeneratif pamukla yüksek kumaş kalitesi

Pamuk lifinin tekstil endsütrisi için öneminden bahseden Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem Güneşoğlu ise “Pamuktaki üretimin artma hedefi üst düzey bir kimyasal tüketimle sonuçlandı. Bugün pamuk üretimi küresel tarımın yüzde 2’sini oluştururken, tarımda tüketilen ilaçların yüzde 20’sinden sorumlu. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Bu yüzden 1980’lerde başlayan sürdürülebilir tarım ve pamuk üretiminin son halkası rejeneratiftir.

Toprak sağlığının korunması, beraberinde bu toprakta yetişen her ürünün kalitesinin artması demek. Bu yüzden rejeneratif pamuk beraberinde daha kaliteli lif, yüksek kumaş kalitesi ve iyi bir giyim konforu sunuyor. Ülkemizde rejen pamuk denildiğinde recycle pamuk akla geliyor. Diğer firmaların aksine Maritaş Denim’in bu farkındalığı bizim için çok değerli” değerlendirmesinde bulundu.