Meriç Ovası'ndaki 78 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak

Edirne'nin bereketli topraklarını suyla buluşturacak 'Edirne Meriç Sulaması' Projesi için çalışmalara 3 yıl önce başlandı. Ekipler proje kapsamında 260 kilometrelik boru hattı döşerken suyun ulaşacağı her tarlanın başına su alma noktaları yerleştirildi. Üyüklütatar ve Doyran köylerine iki pompa istasyonu kuruldu. Bu istasyonlar aracılığıyla tonlarca metreküp nehir suyu kapalı sistem sulamayla tarlalara ulaştırılacak.

DSİ'nin kentteki en büyük sulama yatırımlarından olan proje kapsamında pompa istasyonlarındaki düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla 2025'te üreticiler suyu kullanmaya başlayacak.

Yer altı sularının kullanımını azaltan proje

Üyüklütatar köyü üreticilerinden Vahdettin Tüfekçi, sulu tarımla birlikte üretim kapasitelerinin artacağını söyledi. Sulama yatırımlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Tüfekçi, "Köyümüzde yer altı suyu kullanarak sulama yapıyorduk, kuyularda su miktarı azalmaya başladı, çok gerekli bir projeydi. Çeltik biraz fazla su istiyor, onu kullanınca göreceğiz ama diğer mahsullerde yüzde 100 katkı yapar" dedi.

Üretici Özcan Çetin de "Her tarlanın başına su geldi. Sulama maliyetlerimizin düşmesini bekliyoruz. Meriç Nehri'ndeki su boşa gitmeyecek ve sudan faydalanacağız. Yer altı sularının kullanımını azaltmış olacağız" diye konuştu.