Mersinli üretici bu yıl baldan umutlu

12 Haziran 2018

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bu sene Toros dağlarının eteklerinde yağışların bol olması nedeni ile çiçek çeşitlerinin artması bal üreticisin sevindirdi.

DHA'dan Mehmet Doğaner'in haberine göre, Üreticiler, çiçeklerin bol olması bu yıl bal üretiminin bereketli olacağını söyledi.

İlçeye bağlı Evdilek Mahallesi Eğriçayır mevkiinde 2400 rakımda üretimi yapılan Türkiye'nin ödüllü Eğriçayır Balı'nın bu yıl rekoltesinin yüksek olacağını söyleyen üretici Celal Çay, "Toros dağlarının bu bahar iyi yağmur alması bu yıl bal üreticilerini sevindirdi. Küresel ısınma sebebi ile geçtiğimiz 5- 6 yıl az yağış alarak kurak geçen Toros dağları, bu yıl iyi derecede yağış aldı. Mayıs ayında Toros dağlarına ortalamanın çok üstünde yağmur yağması bal üreticilerini sevindirdi. Son yıllara kadar tüm Türkiye gibi Toros dağlarında baharda kurak geçiyordu ama bu mayıs ayında son 7 yılın en iyi yağışını aldı. Bu durumda arılarımıza yaradı, Bu yıl yüksek bal rekoltesi bekliyoruz" dedi.

Eğriçayır Yaylası’nda ürettikleri organik balla ilki 2009 da Fransa'da bronz ve İstanbul’da düzenlenen Apimondia 2017’de altın madalya olmak üzere uluslararası yarışmalarında pek çok ödül aldıklarını ifade enden Çay, bu ödüller ile balın ününün ülkeyi aştığını dile getirdi.

Kaynak: DHA