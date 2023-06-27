“Nişasta yan ürünlerine ihracat desteği verilmeli”

Ziya İPEK

Yaklaşık bir buçuk ay içinde hasadına başlanacak mısırda, ekim alanlarının artması, olumlu hava şartları ve yağışlar sebebiyle geçen yılın üzerinde rekolte beklendiğini kaydeden Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, farklı bölgelerde sulama imkânlarının artması, çiftçinin her geçen yıl tecrübesini artırması, tohumculuk sektörünün gelişimi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uyguladığı politikalar, alternatif ürünlere göre karşılaştırmalı üstünlük sağlaması, depolama ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fiyat güvencesi sebebiyle mısırda her yıl üretim artışı yaşandığını kaydetti.

Bu yıl dünyayla paralel emtia fiyatlarının pandemi sonrasında düşmesinin mısır piyasalarını olumsuz etkilediğini, bugünlerde mısır fiyatlarının geçen yıl hasat zamanının bile altına düştüğünü dile getiren Doğru, “Buğday fiyatlarının da düşük seyretmesi ve talebin az olması sonucu TMO’nun piyasaya müdahale ederek alım yapması ve depolarını buğdayla dolduracak olması da düşünülünce; mısır hasadında çiftçinin olumsuz bir tabloyla karşılaşmaması için bugünden bazı tedbirler alınması gerekiyor” dedi.

10 maddelik rapor hazırlandı

Doğru, mısır üreticinin kaygılarının giderilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu konuda hazırladıkları 10 maddelik raporu açıkladı. Raporda, mısırdan üretilen Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının acilen yükseltilmesi, hayvancılık yapan işletmelere destek amaçlı ucuz mısır satış miktarlarının artırılması, lisanslı depolarda mısır depolama süresinin TMO için de 1 yıla indirilmesi, dolar artışından da faydalanarak TMO’nun depolardaki mısır fazlasını ihraç etmesi için ihracat desteği verilmesi, hasada kadar NBŞ şurup ihracatının her türlü vergi ve fondan muaf tutulması, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamındaki mısır ithalatının tamamen durdurularak, taleplerin dünya fiyatıyla yurt içi depolardan temin edilmesi, nişastadan üretilen yan ürünlere ihracat desteği verilmesi, akaryakıtta kullanılan ve mısırdan üretilen bio-etanol üzerindeki vergilerin hasada kadar düşürülmesi, mısırdan üretilen önemli bir yem hammaddesi olan mısır kepeği ve mısırın etanol üretimi için işlenmesinin ardından kalan küspe kullanımının daha cazip hale getirilmesi için yüzde 18 katma değer vergisi oranının sıfırlanması, hasadın ilk başlayacağı ve üretimin çok olduğu Adana’da TMO’nun Doğankent ve Misis gibi büyük ajanslarında alım için depo hazırlığı yapılması isteniyor.