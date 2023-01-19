Özcan Çetin: Genç ve kadın üretici sayımız artıyor

Çetin, 6’ncı Ulusal Kümes Hayvanları Yarışması’nın düzenlendiği Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde federasyonun 2018'den beri ulusal yarış yaptığını ve Avrupa Konfederasyonunda bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'de ulusal yarışlardaki kümes hayvanları ve bahçe hayvan sayılarının sürekli arttığını dile getiren Çetin, “2018'de ilk yarışımıza 400'ün üzerinde hayvanla başladık. Bugün bu sayı bin 500'ü buldu. Yani, her yıl yaptığımız ulusal yarışa katılan hayvan sayısı sürekli artıyor. Bu rakam gerçekten çok iyi. Dolayısıyla ülke olarak süs tavuğu ve bahçe hayvanları yetiştiriciliğinde iyi noktalara gidiyoruz. Özellikle genç ve kadın üretici sayımız sürekli artıyor” dedi.