Özkaya: Kota uygulaması tezgahlardaki balık fiyatlarını dengeleyecek

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Başkanı Ramazan Özkaya, yeni sezonda palamudun bol hamsinin ise az olacağını söyledi. Bütün balıkçıların 1 Eylül'ü beklediklerini dile getiren Özkaya, "Bütün balıkçılar yeni av sezonu için hazırlıklarını yaptı" dedi.

Hamside avlanma sınırı 400 bin ton

Bu sezon hamside kota uygulamasına geçildiğine dikkati çeken Özkaya, hamside avlanma sınırının 400 bin ton olarak belirlendiğini anımsattı. Özkaya, kota uygulamasının denizlerde sürdürülebilirlik için son derece önemli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kota uygulamasının etkileri seneye görülecektir. Bu sene kota uygulamasından dolayı balıkçılar ne kadar avlayacağını bileceği için tezgahlarda fiyatlar daha dengeli olacaktır. Balıkçılar daha fazla balık avlamak için çaba harcamayacaklar. Kota uygulaması, hem denizlerin, hem balıkçıların hem de vatandaşın yararına olacak."