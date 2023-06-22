Rize'nin 5 aylık çay ihracatı 7,4 milyon dolara yükseldi

Rize'den ocak-mayıs döneminde yapılan çay ihracatından elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 113 artarak 7 milyon 419 bin 571 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, Türkiye'nin 5 aylık çay ihracatının yüzde 50'sinin Rize'den gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentten ocak-mayıs döneminde 2 bin 260 ton çay ihraç edildiğini belirten Turgut, söz konusu ihracattan 7 milyon 419 bin 571 dolar kazanç sağlandığını aktardı.

Turgut, Rize'den 19 ülkeye çay satıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Belçika, Almanya ve Rusya Federasyonu en fazla ihracat yapılan 3 ülke oldu. Belçika'ya 6 milyon 788 bin 853, Almanya'ya 121 bin 427 ve Rusya Federasyonu'na 111 bin 972 dolarlık çay satıldı. Geçen yılın aynı döneminden farklı Birleşik Krallık, Bulgaristan, Moğolistan, Sırbistan ve Beyaz Rusya'ya da ihracat yapıldı."

Rize'den, geçen yılın aynı döneminde 1296 ton çay ihracatı karşılığı 3 milyon 483 bin 969 dolar kazanç sağlandığına işaret eden Turgut, buna göre ihracatın miktarda yüzde 74, değerde yüzde 113 arttığına dikkati çekti.

Turgut, çay ihracatından her zaman beklentilerinin yüksek olduğunu, ilerleyen günlerde söz konusu ihracatın daha da artacağına inandığını sözlerine ekledi.