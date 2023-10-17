Samandağlı çiftçilere alım garantili üretim

Başak Nur GÖKÇAM

PepsiCo’nun yiyecek markalarından Lay’s, PepsiCo Vakfı desteği ve Anadolu Meraları iş birliğiyle geçen yıl hayata geçirdiği ‘Lay’s Yenileyici Tarım’ projesini bu yıl ‘Ortak Hareket, Yeniden Bereket Projesi’ ismiyle depremin yaralarını Hatay Samandağ’da saracak.

Samandağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla, çiftçilere hem kendi arazilerinde hem de proje kapsamında kurulan Topluluk Merkezli Üretim Alanı’ndaki seralarda ve açık alanda üretim yapmaları için destek sağlanacak. Çiftçiler de proje kapsamında coğrafi işaretli bir ürün olan Samandağ Biberi, marul, domates, salatalık, mantar ve fide üretimi yapacak.

Öte yandan sunulacak hibe, eğitimler, mentorluk ve bölgeye uygun tarım pratikleriyle kurulacak dirençli gıda ağı modeliyle, tarımda uzun dönemde afetler gibi zorlu koşullara uyum sağlanmasına katkı sağlanırken, piyasadaki dalgalanmalardan üreticinin etkilenmemesi amacıyla da garantili alım sözleşmesi yapılacak.

Tarım yeniden filizlenecek

Projeye ilişkin konuşan PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, “Kuracağımız dirençli gıda ağı modeliyle bölgede tarımı yeniden filizlendirirken uzun dönemde sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekosistem oluşturulmasına katkı sağlayacağız. “Ortak Hareket, Yeniden Bereket Projesi’nde” Anadolu Meraları ile Samandağ’daki çiftçilerimize aktaracağımız için büyük bir heyecan duyuyoruz” dedi.

Asıl amaçlarının kısa vadeli etkiler yaratmak olmadığının altını çizen Evrim Şen, “Proje ile kurduğumuz sistemin uzun dönemde kendi ayakları üzerinde duran sürdürülebilir bir iş modeline dönüşmesini sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda hem çiftçiler hem de tüketicilere fayda sağlayan dirençli bir gıda sistemi için uçtan uca iyileştirme planları geliştireceğiz. Amacımız biz bu alandan çıktığımız zaman kendi kendisini döndürebilen, kooperatifçiliğini güçlendiren dirençli bir gıda ağı oluşmasını sağlamak” diye konuştu.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan PepsiCo Vakfı Avrupa Lideri Andrea Pont da, “Yenileyici tarım, yalnızca daha sürdürülebilir tarım yaparak gezegenimizi korumakla kalmıyor, aynı zamanda geçimleri ve gıdaya erişimleri sağlıklı ve dayanıklı mahsullere bağlı olan herkesi destekliyor. PepsiCo Vakfı olarak, PepsiCo Türkiye ve Anadolu Meraları ile ikinci yılına giren bu önemli programı geliştirmekten gurur duyuyoruz” dedi.

“Onarıma dayalı modellere ilham olacağız”

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Anadolu Meraları CEO’su Yasemin Kireç ise, “Burada başarmak istediğimiz şey Türkiye’nin kadim kültür coğrafyalarından biri olan bu topraklarda sadece ekolojik bir onarım sağlamak değil, aynı zamanda bir arada olmaktan kuvvet alan çiftçilerin Samandağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında uzun soluklu bir dirençli gıda ağı kurmalarına kolaylaştırıcılık yapmak.

Proje kapsamın da katılımcı çiftçileri eğitimlerle, atölyelerle, hibe destekleriyle, mentorlüklerle desteklerken, bir yandan da üretilen ürünlerin adil bir satın alma zemininde alıcılarla buluşmasını sağlayacağız. Bu modelle sadece Samandağ’da değil, Türkiye’nin farklı bölgelerinde de topluluk temelli, ekolojik dengelerle uyumlu ve onarıma dayalı modellere ilham olacağımıza inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

80 dönüm arazide ekim yapılacak

Proje kapsamında çiftçilere iki ayrı grup halinde “Lay’s Yenileyici Tarım Hibesi” aracılığıyla destek verilecek ve toplam 80 dönüm alanda ekim yapılacak. Samandağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi desteğiyle gerçekleştirilecek projenin ilk grubunda üretim yapmak isteyen ancak arazisi olmayan veya sera kurmak için gerekli bütçeye sahip olmayan ya da daha önce üretim yapmayan çiftçiler ya da çiftçi adayları yer alıyor. Bu çiftçiler Samandağ’da kurulan Topluluk Destekli Tarım Merkezi’ndeki üretime hazır arazi ve sera alanında üretim yapacak.

Topluluk destekli tarıma uygun olan bu arazide çiftçilere ihtiyaç duyulan her türlü fide, gübre, ilaç gibi girdiyi proje kapsamında sağlanacak. Projenin ikinci grubunda ise kendi arazisinde üretim yapmak isteyen çiftçiler ya da çiftçi adayları yer alacak. Bu gruptaki çiftçiler ise tarımsal faaliyetleri, üretim için ihtiyaç duydukları fidan, gübre, tohum, viyol (küçük delikleri bulunan ve içinde tohum yetiştirilebilen aparat) gibi girdilerin sağlanması yoluyla desteklenecek.

2030 yılında yüzde 100 yenileyici tarım hedefleniyor

Üretim çalışmalarını yenileyici tarıma yönlendiren PepsiCo’nun toplam tarım üretimi içinde yenileyici tarım gerçekleştirdiği alan, toplamın içinde yüzde 10’luk bir dilime sahip. Şirketin bu alandaki hedefi ise 2030’da yüzde 100 yenileyici tarıma geçmek Tarımda dijitalleşmeye odaklanan PepsiCo, uzaktan takip sistemi sayesinde üretim ağını da genişletmeyi hedefliyor. Patatesin ardından mısır üretimine de yönelmeye hazırlık yapan şirket, ilk mısır datalarını ise 2024 yılında almaya hazırlanıyor.