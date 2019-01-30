Sebze fiyatlarında iki kat artış var!
Antalya'da artan maliyetlere yağışlar ve hortum afeti de eklenince, sebze fiyatları yüzde 65 ile yüzde 150 arasında arttı. Yüksek fiyat nedeniyle marketler patlıcan, biber satmama kararı aldı. (Sergül Keskin)
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