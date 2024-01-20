Seracılığa yeni düzenleme: Kayıt dışı sera kalmayacak

Nagihan Kalsın

Tarımda planı üretimle yeni bir döneme hazırlanan Tarım ve Orman Bakanlığı üretimin tamamını kayıt altına almayı hedefliyor. Bu kapsamda seracılıkta kayıtlılığı artırma amacıyla yasal bir düzenleme yapılacak.

Konuyla ilgili olarak Antalya’da düzenlenen seracılık çalıştayında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplamda 485 bin dekar alanda kayıtlı üretim yapıldığını bu alanın toplam seracılığın yüzde 60’ını oluşturduğunu ve kalan yüzde 40’lık alanın bu yıl yapılacak mevzuat düzenlemesiyle kayıt altına alınacağını söyledi.

Bakan Yumaklı, “Yapılacak düzenleme sayesinde örtü altı üretim yapan üreticilerin tamamı desteklerden yararlanabilecek” diye konuştu.

Yumaklı, şöyle devam etti: “811 bin dekar alanda örtü altı üretim yapılıyor. Ancak bunun yüzde 40’ı kayıt dışı olarak üretimini gerçekleştiriyor. Türkiye, örtü altı üretimde Avrupa’da 2’nci dünyada ise 4’üncü sırada. Yapılacak mevzuat düzenlemesi sayesinde sera üretimi yapan üreticilerin tamamı kayıt altına alınacak ve desteklerden yararlanabilecek”

Seralardan piyasaya 9,4 milyon ton sebze ve meyve

Seracılık sektörünün son 21 yılda yüzde 123 büyüyerek, piyasaya 9,4 milyon tonluk sebze ve meyve arz ettiğini söyleyen Bakan Yumaklı, Türkiye’nin tarımda 30 milyar dolarla net ihracatçı olduğunu söyledi.

Yumaklı, “Gıda arz güvenliğimiz açısından önemli bir alternatif sunan seracılık faaliyetlerinin gelişmesi için ülkemiz önemli bir zenginliğe sahip. O da jeotermal enerji kaynağı. İşte biz de bu potansiyelimizi en verimli şekilde kullanmak için Organize Tarım Bölgeleri’ne (OTB) yönelik çalışmalarımıza hız veriyoruz. Aydın ve Denizli’deki OTB’lerde üretime başladık. 12 Organize Tarım Bölgemiz yatırım aşamasında. Balıkesir Gönen’de bırakın Avrupa’yı, dünyanın en büyük Organize Tarım Bölgesini kuruyoruz” dedi.

Bugünü değil yarını da düşünmeliyiz

Antalya’nın 365 gün üretim yaptığının altını çizen Yumaklı, “ Burası hem Türkiye’yi hem de dünyayı besleyen bir şehir. Tamamlayıcı bir üretim dalı olan seracılık sektörümüzün; mevcut sorunlarını ve geleceğini, sektörümüzün rekabet gücünün artırılmasında ve gıda arz güvenliğimizi sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesinde bu çalıştay önemli bir veri kaynağı olacak. Planlı üretim seracılıkta da çok önemli. Her yıl farklı bir ürün üretimi ile bu iş olmaz. Bugünü değil yarını da düşünmeliyiz” dedi.

Seracılığa optimizasyon yapılacak

Dünya nüfusunun son 25 yılda üçte bir artarak 8 milyara yükseldiğinin altını çizen Bakan Yumaklı, “Artan nüfus; daha fazla gıdaya ve suya ihtiyacı beraberinde getiriyor. Üretimi arttırmamız lazım. Girdi maliyetlerinden, lojistik sorunlara, işçi temininden pazarlamaya kadar her alanda sorunları aşmalıyız. Üretim alanlarımızı verimli kullanıp teknolojiyi entegre etmeliyiz. Örtüaltı üretiminde de planlama yapmamız gerekiyor. Bu nedenle çalıştayımızın ana gündemi seracılık yapılacak alanların arazi uygunluk koşullarının belirlenmesi. Bu sayede her şart ve koşulda üretim yapma imkânı sağlayan örtüaltı üretimi için ülkemizin üretim alt yapısını optimum şekilde kullanmış olacağız” diye konuştu.

Topraksız serada büyümemiz lazım

SERA-BİR Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Pekdemir de çalıştayda, “Avrupa ile rekabet gücümüze baktığımızda jeotermal elimizdeki önemli bir güç. Bizim bu alanda güçlenmemiz gerekiyor. Ülke olarak sera OSB’lerimizi arttırırsak üretimde güçlü oluruz. Domates ihracatımız giderek artıyor. Seralarımızın istihdama katkısı büyüyor. 811 bin dekar topraklı sera var. Ama bizim topraksız seralarda da adım atmamız lazım. Henüz topraksız sera oranımız yüzde 2 seviyesinde gidecek çok yolumuz var” dedi.