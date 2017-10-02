Sezonun ilk ayında 28 bin ton fındık ihraç edildi

02 Ekim 2017

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2017/2018 fındık ihracat sezonunun ilk ayı olan eylülde 28 bin 111 ton/iç fındık ihracatı gerçekleştirilerek karşılığında 187 milyon 458 bin 888 dolar döviz girdisi sağlandığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında gerçekleşen ihracatın 14 bin 855 ton olduğu hatırlandığında, bu yıl sezonun ilk ayında 13 bin 256 tonluk bir artış sağlanmış olmasının sevindirici olduğunu ve bu artışın sezon sonu itibariyle de gerçekleşmesini umduklarını dile getirdi.

Sevinç sözlerinin devamında, ihracatçılar olarak nihai hedeflerinin Türk fındığının tamamını ihraç etmek olduğunu ifade etti ve ilk verilerden aldıkları güçle bu yıl yüksek miktarda fındık ihraç etmeyi hedeflediklerini, iç tüketimin de katkısı ile sezon sonunda ülkemiz elinde önemli miktarda fındık kalmamasının en büyük temennileri olduğunu vurguladı.

İlyas Edip Sevinç son olarak, tüm paydaşların ve özellikle devletin ortak stratejik hedefinin; sürdürülebilirliğin sağlanacağı bir şekilde dünya fındık tüketiminin artırılmasının sağlanması ve artan tüketimin Türkiye orjinli fındıklarla karşılanabilmesi için gerekli üretim artışı çalışmalarına şimdiden başlanması gerektiğine dikkat çekti.