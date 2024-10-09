Sezonun ilk gravyer peyniri tescilli olarak satılacak

'Gravyer peyniri'nin coğrafi işaret alması Karslıları sevindirdi. 17 Eylül'de coğrafi işaret tescil belgesi alan yöresel peynir, zorlu bir üretim sürecinin ardından satışa hazır hale getiriliyor. Kentteki mandırada toplanan sütleri belirli aşamalardan geçiren üreticiler, daha sonra bakır kazanlara aktardıkları sütü kaynatarak parçacıklar haline getiriyor.

Kazanlardan alınarak kalıplara doldurulan süt, 48 saat dinlendirilip serin odada yaklaşık 6-9 ay muhafaza edilerek gravyer peynirine dönüşüyor. Yöresel ürünün coğrafi işaret almasına sevinen üreticiler ile işletmeciler, hazırladıkları sezonun ilk gravyer peynirini tescilli olarak satmaya başlayacak.

Sezonun ilk peyniri kayak merkezinde kesildi

Sezonun ilk gravyer peynirlerini hazırlamaya başladıklarını ifade eden satıcı Furkan Turut, "Kars gravyer peynirimiz tescillendi. Bizler de sezonun ilk tescilli gravyerini kayak merkezinin zirvesinde kestik. Tüm peynir üretici ve satıcılarına hayırlı bol bereketli biz sezon olmasını dileriz. Gerçekten herkesin bu lezzeti tatmasını istiyoruz" dedi.