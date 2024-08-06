Sıcaklar incir sezonunu öne çekti

Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan ve önemli ihraç ürünlerinden olan incirde sezon hareketliliği başladı. Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği ve ülke pazarının yüzde 80’ini karşılayan Aydın’da da üreticileri hasat telaşı sardı.

Aydın'da yaklaşık 400 bin dönüm alanda incir üretimi yapılırken, sezonda da ortalama 200 bin ton ürün elde edildiği belirtiliyor. Hasat sezonuna başlayan üreticiler de gün doğmadan yola çıkıp güneşi ise incir ağaçlarının altında karşılıyor.

Bu yıl etkili olan sıcaklar sebebiyle incir sezonu beklenenden erken geldi. Hasada başladıklarını ifade eden Germencik ilçesindeki incir üreticilerinden Davut Çilek, bu yıl kaliteden umutlu olduklarını ancak rekoltede düşüş yaşandığını belirtti.

Sezona 10 gün kadar erken başladıklarını ve hasat sezonunun da kısa süreceğini tahmin ettiklerini ifade eden incir üreticisi Davut Çilek; “Bu yıl yaşanan yüksek sıcaklıklar, incir sezonunu 10 gün kadar erken başlattı. Bu sezon rekoltede biraz eksik var. Yaklaşık yüzde 20 bir düşüş bekliyoruz rekoltede ama kalite çok iyi. Fiyat beklentisi de yüksek. Bu yıl kürek malı olarak adlandırılan ürüne 250 TL üzerinde bir fiyat bekliyoruz. Normalde incirde sezon 45 gün kadar sürebiliyor ama bu yıl 30-35 gün kadar sürecek gibi gözüküyor. Bizim ekmek teknemiz bu incir. Tüm geçimimizi buradan sağlıyoruz. Buradan topladığımız incirler Türkiye'nin farklı illerine hatta farklı ülkelere gidiyor. Sezonumuzun tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum” dedi.