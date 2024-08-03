Sivas'ın 84 mineralli kaynak tuzu tescil yolunda

Sivas'ta haziran ayında başlayan hasatta büyük emeklerle toplanan binlerce ton kaynak tuzu, iç piyasanın yanı sıra birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Sivas kaynak tuzunun kendileri için çok önemli bir değer olduğunu söyleyen Doç. Dr. İbrahim Tuğkan Şeker, ürünün coğrafi işaretinin alınması için Sivas Ticaret Borsası adına Türk Patent Kurumu'na müracaatta bulunduklarını söyledi.

Serbest radikal oranı çok yüksek

Coğrafi işaret başvurusunun kabul edilmesinin ardından televizyon programlarında ve akabinde çeşitli formlarda kaynak tuzlarının sağlığa faydasını anlatmak için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştireceklerini dile getiren Şeker, "Serbest radikal oranı, yani vücudumuzda kullanılabilirlik oranı çok olduğu için çok özel bir tuz. Sivas kaynak tuzunu kullanan insanlarımızın tansiyon veya böbrek problemleri gibi şeylerle karşı karşıya kalmayacağı kanıtlanmıştır. Haliyle tuzun daha çok tüketimi, tanıtılması ve kayıt altına alınması için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.