Suni tohumlama ile verimlilik artırılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce 2020 yılında başlatılan "Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında manda ırkının süt ve et verimini artırmak amacıyla Samsun'da suni tohumlama gerçekleştiriliyor.
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Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, manda üretimiyle ön plana çıkan Bafra ilçesinde üreticil ri ziyaret etti. Proje kapsamında 2020-2022 yıllarında 530 mandaya suni tohumlama yapıldığına dikkati çeken Sağlam, geçen yıl proje bütçesinden 725 doz İtalyan manda sperması alındığını anlattı. Hayvancılık desteklemeleri kapsamında suni tohumlamayla doğan malaklar için ilave 500 lira destekleme verildiğini vurguladı