Tarım Fakültesi gençlere %100 iş garantisi sunuyor

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Yaşar Üniversitesi, sanayi-üniversite işbirliğinde çıtayı yukarıya taşıyan adımı attı. Kurulan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, geçtiğimiz 2 yılda sadece yüzde 100 burslu öğrencilerle eğitim hayatına başladı. Fakülte, öğrencilerine mezuniyet sonrası ise yüzde 100 iş garantisi sunuyor. Fakültenin son yılında öğrenciler sadece 2 dersi uzaktan alıyor, diğer tüm dersler Holding şirketlerinde birebir projelere dahil olunarak veriliyor.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak modern tarımda uzmanlar yetiştirme noktasında Yaşar Üniversitesi’nin uluslararası prestijini de artırmış. Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “İngiltere Merkezli Times Higher Education (THE)

Üniversitelerin Etki Sıralaması 2022 raporuna göre, Yaşar Üniversitesi 4 başlıkta listeye girme hakkı kazandı” dedi. Bu dört başlık: Toplumsal cinsiyet eşitliği, Sanayi, yenilikçilik ve altyapı, Eşitsizliklerin azaltılması ve Hedefler için ortaklıklar olarak sıralandı.

Sıralama 106 ülkeden 1.406 kurumu içeriyor. Yiğitbaşı, sosyal girişimciliği desteklemek için Yaşar Üniversitesi’nde Sosyal Girişimcilik ve Etki Yönetimi Ofisi kurduklarını anlatırken 22 yılda Yaşar Üniversitesi’nin en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden biri olduğunu, TÜBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde vakıf üniversiteleri içinde ilk 5 arasında yer aldığını kaydetti. Jean Monnet Programı kapsamında Yaşar Üniversitesi’nin en fazla sayıda proje kabulü alan yüksek öğrenim kurumu olduklarını anlatan Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer ise, Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin aynı programdan Mükemmeliyet Merkezi kabulü aldığını söyledi.

Kendi elektriğini üretecek

Yaşar Üniversitesi’nin yeni projelerinden biri de net ‘0’ üniversite olmak. Bu yolda tükettiği tüm enerjiyi karşılamak üzere 3 megawattlık bir güneş tarlası kuracak. Ahmet Yiğitbaşı, net ‘0’ üniversite olacaklarını vurguladı.

Selçuk Yaşar Ödülü’nde bu yılki tema iklim değişikliği

Yaşar Üniversitesi, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle, Üniversitenin ve Vakıfın kurucusu Selçuk Yaşar’ın hayatı boyunca kendisine ilke edindiği değerleri yaşatmak amacıyla "Selçuk Yaşar Ödülü"nü düzenliyor. 4’üncü kez verilecek olan ödülün teması bu yıl “İklim Değişikliği”. Ödülün sahibini belirlemek için 5 kişilik bir seçici kurul oluşturuldu. 2019 yılında ilk ödülü kısa süre önce vefat eden Tekfen Holding Kurucusu Ali Nihat Gökyiğit almıştı.