Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bereket Sigorta’dan iş birliği

30 Ocak 2019

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Bereket Sigorta arasında yapılan iş birliği ile, belirlenmiş sigorta ürünlerinden faydalanan çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ortak olmak için ödemeleri gereken ortaklık payları Bereket Sigorta tarafından karşılanacak.

Ortaklığa giriş sermayesini ödemeyerek sermaye yükümlülüğünden kurtulan çiftçiler, başta sigorta ürünleri olmak üzere tüm faaliyet dallarında ortaklara özel indirimlerden faydalanabilecek. Ayrıca, Tarım Kredi Ortak Kart ile çiftçiler belirli ürün ve hizmetlerde avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.

İki kurum arasında yapılan iş birliğinin tanıtım töreninde konuşan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Türkiye'ye yayılmış bin 625 kooperatif, 206 şube ve yaklaşık 850 bin ortağıyla Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olduğunu söyledi.

Çiftçilerin ihtiyacı olan girdilerin tedariki ve üretilen mahsulün pazara değerinde ulaştırılması amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Poyraz, "Bugüne kadar çiftçimizin ihtiyacı olan başta tohum olmak üzere, sonrasında üretim süreçlerinde ihtiyacı olan, ilaç, gübre ve diğer üretim girdileri noktasında Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar bu girdileri taşıyarak, hizmeti çiftçilerin ayağına götürme gayreti içinde olduk. Ürünlerin pazara taşınması noktasında da sorumluluk üstlendik." bilgilerini verdi.

"Asgari bir tutarı var"

Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının sahip olduğu imtiyazlardan tüm çiftçilerin etkin şekilde yararlanmasını hedeflediklerini dile getiren Poyraz, şunları kaydetti:

"Bugün burada Bereket Sigorta ile yaptığımız bu iş birliği kapsamında, bildiğiniz gibi kooperatiflere ortak olmak için bir ortaklık sermayesi ödemek gerekiyor. Bunun da asgari bir tutarı var. İşte bu asgari tutarın ödenmesi noktasında Bereket Sigorta'nın kampanya kapsamındaki poliçelerden birinin kesilmesi durumunda, bu ortaklık aidatının bu yıla düşen kısmı Bereket Sigorta tarafından karşılanacak.

Eğer daha sonraki yıllarda yine poliçe kesimi tekrarlanırsa o yıla tekabül eden ortaklık payı da yine Bereket Sigorta tarafından karşılanacak ve bu 4 yıl içinde tekrarlandığı zaman da ortaklık payının tamamı Bereket Sigorta tarafından karşılanmış olacak. Bu sayede de ortak olan çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri'nden gerek nakdi gerekse ayni kredi kullanması noktasında da ortaklık işlemleriyle, herhangi bir bedel ödemeksizin de gerçekleşmiş olacak."

"Üreticilerimizin kampanyamıza destek olmasını bekliyoruz"

Poyraz, "Bizim dileğimiz, tüm paydaşlara kazanç sağlayan Tarım Kredi Ortaklığına Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı bulunan üreticilerimizin tamamının dahil olması. Hayata geçirdiğimiz kampanya sayesinde çiftçiler hem sigorta ihtiyaçlarını karşılayarak risklerini güvence altına alacak hem de Tarım Kredi ortaklığının sağlayacağı çok sayıdaki avantajlı fiyat ve hizmetten faydalanabilecek." diye konuştu.

"Güçlü bir millet ve güçlü bir devletin temeli ziraattır." ifadelerini kullanan Poyraz, "Başlattığımız bu kampanya ile tüm üreticilerimizin 'Bu güce ortak ol' mottosuyla kampanyamıza destek olmasını bekliyoruz." diye devam etti.

"Çiftçi ortaklık payı ödemeden Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ortak olabilecek"

Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, tarım sektörünün ve bu sektörün emekçileri olan çiftçilerin Türkiye ekonomisine büyük katkıda bulunduğunu söyleyerek, iş birliğinin hayırlı olmasını diledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Bereket Sigorta'nın ana sermayedarı olduğunu belirten Güngör, geçen yıl münhasırlık anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Çiftçilere kolaylık sağlamak amacıyla tasarladıkları ve hemen hayata geçirdikleri yeni iş birliğiyle beraber çiftçilerin, varlıklarını daha hesaplı bir şekilde güvence altına alabileceğini anlatan Güngör, şöyle konuştu:

"Bu iş birliğiyle Bereket Sigorta traktör kasko gibi, çiftlik sigortası gibi, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) gibi branşlarda belli miktarda poliçe yapan, poliçe alan çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne sermaye ortaklık payını Bereket Sigorta üstleniyor. Çiftçi ortaklık payı ödemeden Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ortak olabilecek. Çiftçi ölçeğine göre bundan kazanç sağlamış olacak."

Güngör, Bereket Emeklilik kurumu olarak Hasat BES ismiyle yeni bir ürünü daha çiftçilere sunduklarını belirterek, "Hasat BES ürünüyle Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ortağı olan çiftçilere bir olanak sağladık. Biliyorsunuz ki çiftçilerin aylık sabit geliri yok. Gelirleri hasattan hasata. Hasattan hasata ödeme yapılabilen bir proje yaptık." bilgilerini verdi.

Yıllık 1000 lira ve üzerinde prime ulaşan çiftçilerin ortaklık payı karşılanıyor

Toplantıda verilen bilgilere göre, anlaşma kapsamında, Bereket Sigorta’nın 5 farklı sigorta paketinden herhangi birini tercih eden üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklık payı, Bereket Sigorta tarafından karşılanıyor.

Belirli bir primin altına düşmemek kaydıyla Tarım Kredi ortaklığı fırsatı sunan ürünler arasında Tarım Sigortaları, Eşya Paket Sigortası, Bereketli Çiftlik Sigortası, Ortak Kaza Sigortası, Çiftçi Hayat Arkadaşım Sigortası bulunuyor.

Bunun yanı sıra; TARSİM, Ortak Kaza Sigortası, Bereketli Çiftlik Sigortası, Çiftçi Hayat Sigortası, Eşya Sigortası ürünlerinden toplamda yıllık 1000 lira ve üzerinde prime ulaşan çiftçilerin de ortaklık payları Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik tarafından karşılanıyor.

Bu paketlerden birini yaptıran çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatiflerine ortaklık başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi ve tarımsal üretim faaliyetini gösteren belgelerden en az biri ile müracaat ederek çok kısa bir sürede ortaklık işlemini tamamlayabiliyor.

Ortaklık işlemlerinin tamamlanması ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin sunduğu çok sayıdaki imkandan faydalanma ayrıcalığına kavuşan üreticiler ayrıca, Bereket sigorta tarafından kooperatif ortaklarına sağlanan Genişletilmiş Kasko ve Konut Paket sigorta ürünlerinde de yüzde 10 indirime sahip oluyor.

Ortak, ilk yıldan sonra kampanya şartlarında yeni poliçe satın alması veya mevcut poliçelerini yenilemesi halinde ortaklık sermayesinin geri kalan tutarları da aynı şartlarda Bereket Sigorta ve Emeklilik tarafından karşılanmaya devam ediyor.

Kaynak: AA