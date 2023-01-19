Tarım teknolojileri verimlilikte fark yaratacak

Emel YİĞİT

Tarımda dijitalleşme dünya tarımının gündeminde. Haliyle Türkiye de bu gündemden uzak değil. Gerek yeni teknolojilerin kullanımı gerekse finansman konusunda önemli adımlar atılıyor. Fikrinn Platformu üzerinden tarım odaklı girişimlere çağrıda bulunan Kuveyt Türk geçen hafta 6 girişimi değerlendirdi. Bu kapsamda Neekersen, 3pmetrics, Görsentam, Agriofinans, Agriovisio, Agrotics firmaları ödüllendirildi. “Türkiye’deki tarım girişimleri, ülkemizdeki tarımı dijitalleştirerek ve yüksek tarım teknolojisini kullanarak çiftçilerimizin daha fazla verim, hasat ve kâr elde etmesini şimdiden sağlamaya başladığını söyleyebiliriz” diyen Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz DÜNYA’nın sorularını yanıtladı.

"ABD, Çin, Japonya bir adım önde gidiyor"

Tarımda dijitalleşme ve yüksek teknoloji kullanımı konusunda dünyada ve Türkiye’de neler yaşanıyor?

Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Türkiye’de de doğal kaynak kıtlığı ve doğal kaynaklara ulaşım zorluğu her geçen dönem artıyor. Bu nedenle doğal kaynakların verimli kullanılması giderek daha önemli hale geliyor. Tarım sektörüne yönelik dijital kanallar üzerinden sunulan teknolojik ve finansal hizmetler, kaynakların verimli kullanımı açısından kritik bir öneme sahip olup odağımıza aldığımız konulardan birisidir. İlerleyen dönemde gerek ülkemizde gerekse yurt dışında önemini korumaya devam edecektir. Bu alandaki girişimlerin sayısı her geçen gün artıyor.

ABD, Çin, Japonya, Güney Kore, Almanya gibi ülkeler tarım odaklı girişim alanında bir adım önde gidiyor. Türkiye’de ise tarım odaklı girişimlerin birçoğu son 2-3 yılda kuruldu. Bu nedenle olgunlaşmaları zaman alacaktır.

Türkiye’nin bir tarım ülkesi olmasından dolayı gelecek yıllarda ülkemizdeki tarım odaklı girişimlerin sayısının artacağını ve kısa sürede globaldeki rakipleriyle yarışacak seviyeye geleceklerini ifade edebiliriz.

Daha önce ne tür tarım odaklı girişimlere destek verdiniz? Bu girişimler tarım sektöründe nasıl karşılık buldu?

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde verimliliği artırmaya yönelik faaliyet gösteren ve ürün-hizmet sunan teknoloji girişimcilerine yönelik Fikrinn Platformumuz üzerinden yaptığımız çağrımız yoğun ilgi gördü. Yarışmada finale kalan girişimlerle ikili görüşmeler yaptık. Girişimlere, iştiraklerimizle iş birliği fırsatı, danışmanlık, girişimin ihtiyaçlarına yönelik mentörlük gibi birçok konuda desteklerimiz bulunuyor. Dijitalleşme kapsamında, tarıma katkı sağlamayı hedefleyen girişimlerle görüşmelerimiz, desteklerimiz ve iş birliği arayışlarımız hız kesmeden devam edecek. Ayrıca Kuveyt Türk’ün 2017 yılında kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi’nin bugüne kadarki programlarına katılan tarım odaklı girişimlerin ticari hayatlarına başladığını ve çiftçilerimiz için değer üretmeye başladıklarını belirtmek isteriz.

"Yüksek teknoloji kullanımı önemini artırıyor"

Bu çerçevede hangi uygulamalar öne çıkıyor?

Tarımın dijitalleşmesi ve tarımda yüksek teknoloji kullanımı tüm dünyada giderek önemini artırıyor. Bazı teknolojik gelişmeleri sıralayacak olursak;

Çiftçi Online Platformları: Çiftçilerin kendi tarım arazilerini ve hayvancılık alanlarını uzaktan izlemesini ve yönetmesini sağlayan sistemler.

Otonom Traktörler: İnsan operatörü olmadan otonom şekilde gübreleme yapabilen ve tarla sürebilen traktörler.

Tarım Drone’ları: Tarla ve bahçelerde otonom olarak püskürtme yapan (gübre veya ilaç) drone’lar.

Hasat Robotları: Tarımsal ürünleri dikkatli şekilde toplama ve taşıma işlemi yapan robotlar.

Yabani Ot Kontrolü Yapan Robotlar: Tarladaki yabani otları tanımlayabilen ve yok edebilen robotlar veya mekanizmalar.

Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirlik, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, akıllı tarım uygulamaları, yüksek tarım teknolojileri, tarım odaklı dijital pazaryeri.