Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Gaziantep'te mazot dağıtım törenine katıldı

Törende yaptığı konuşmada Bakan Yumaklı, "Artık bu seneden itibaren 165 kalemde değil üç başlığa indirdiğimiz desteklerimizle beraber mazotunun tamamını hangi ürünü üretiyorsa gübresinin de yarısını verecek şekilde planladık. İnşallah biz yerel yönetimlerimizle el ele, omuz omuza sizlerin üretmesi için üretimden sofraya kadar giden süreçte bütün aşamaları hep birlikte organize edeceğiz, destekleyeceğiz. Gaziantep gibi Türkiye tarımının çok önemli bir ilinde bugün bütün paydaşlarımızla, bütün taraflarla bir arada olmaktan hakikaten memnuniyet duyuyorum."

Sembolik Çiftçi Kart'lar dağıtıldı

Gaziantep'te Türkiye'ye örnek olacak projelerin olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, kentte bitkisel ve hayvansal üretim konusunda önemli çiftliklerin olduğunu ifade etti ve ekledi: "Türkiye'nin gıda arz güvenliğiyle alakalı ter döken emek veren gayret sarf eden kimler varsa satıcısına, yerel yönetiminden ilgili bütün birimlerine kadar kimler gayret gösteriyorsa teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından çiftçilere sembolik olarak Çiftçi Kart verildi. Törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve ilgililer katıldı.