Tarım ve Orman Bakanlığı: Tarımsal örgüt belgesinin geçerlilik süresi bir yıl olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, birinci derece tarımsal örgüt belgesinin geçerlilik süresi, onaylandığı tarihten itibaren bir yıl olacak. Söz konusu süre daha önce üç yıl olarak uygulanıyordu.