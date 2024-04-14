Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Alo 174 gıda hattına ilginç başvurular

Nagihan KALSIN-ANKARA

Tüketicilerin gıda ile ilgili her türlü ihbar ve şikâyette ilgili merciye kolay bir şekilde ulaşabilmesi, iletişimin tek merkezden yönlendirilmesi, tüketiciye en kısa zamanda dönüş yapılabilmesi ve sonucun takibinin sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 14 Şubat 2009 tarihinde hizmete aldığı “Alo174 Gıda Hattı” çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Gıda ile ilgili her türlü şikayet ve talebin, Türkiye’nin her yerinden bildirilebildiği çağrı merkezince alınan ihbar ve şikâyetler, içeriğine göre Bakanlığın ilgili birimlerine iletiliyor. Daha sonra yapılan değerlendirme ve denetimin sonucu müracaat sahibine sms ile aktarılıyor.

Başvuru sahibi ayrıca, TC kimlik numarası ve bu başvuru numarasıyla ya Alo174’ü tekrar arayarak ya da www.alo174.gov.tr internet adresi üzerinden şikâyet ve talebinin sonucunu sadece kendisi öğrenebiliyor.

Gelen başvurular en geç 15 gün içerisinde cevaplandırılıyor. Şikâyete konu olan ürünlerden numune alınması ve analiz yapılmasının gerekmesi durumunda 15 gün içerisinde bir ön bilgi verilerek süreç içerisinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bilgi güncelleniyor.

Tüketici dostu yeni mobil uygulama

Alo 174 Gıda Hattı’na erişim kanalları teknolojik gelişmeler doğrultusunda düzenlenirken birçok kanaldan merkeze ulaşılabilme imkanı sağlanıyor.

Tüketiciler başvurularını Alo 174’ü arayarak, alo174@tarim.gov.tr adresine e-posta göndererek, Alo174 mobil uygulaması veya web adresi üzerinden canlı destek yoluyla, Alo174 Whatsapp (0 501 174 0 174) üzerinden oluşturabiliyor.

Alo174 Gıda Hattı’na ait mevcut mobil uygulamanın revize edilerek tüketici dostu bir uygulamaya dönüştürülecek. Yeni mobil uygulamasının da bu yıl içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Bu uygulama sayesinde tüketicilerin daha kolay bir şekilde ve daha kısa sürede başvuru oluşturması amaçlanıyor.

Çağrı merkezinde işitme engelli vatandaşlara görüntülü hizmet veriliyor. İşitme engelli vatandaşlar www.alo174.gov.tr adresinde bulunan görüntülü görüşme menüsü ile işaret dili bilen tüketici temsilcisine görüntülü bağlanabiliyor ve işaret dili ile hizmet alabiliyor.

Alo 174 Gıda Hattı 2 vatandaş temsilcisi ile İngilizce dilinde hizmet verilebiliyorken, www.alo174.gov.tr üzerinden online destek merkezi de kullanıma sunuldu. Bu sayede vatandaşlar, bütün taleplerini online hizmet kanalı vasıtasıyla da iletebiliyor.

Yine Alo 174 Gıda hattının (Facebook https://www.facebook.com/Alo174 ve Twitter https://twitter.com/Alo174Gida ) sosyal medya hesapları oluşturuldu. Bu hesaplardan çağrı merkeziyle ilgili önemli gelişmeler paylaşılıyor ve gelen talepler karşılanıyor. Ayrıca http://www.alo174.gov.tr/ web sayfasının kullanımını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılarak yeniden tasarlandı ve kullanıma açıldı.

3 milyondan fazla müracaat yapıldı

Toplam 23 personel ile hizmet veren merkeze vatandaşlardan gelen talepler her geçen gün artıyor. Alo Gıda 174 Hattı’na hizmete açıldığı 14 Şubat 2009 yılından bugüne kadar 3 milyon 34 bin 799 arama gerçekleştirildi.

WhatsApp İhbar Hattına (0 501 174 0 174) ise 8 Mart 2020 tarihinden bu yana gelen toplam 84 bin 18 bildirimden 23 bin 470 tanesi gıda ihbar ve şikâyet kapsamında değerlendirilerek kayıt altına alındı.

Alo 174 Gıda Hattı’na gelen şikayetler, gıda üreten ve satan işletmelerin hijyen kurallarına aykırı faaliyetler gösterdikleri, ürünlerin içerisinde yabancı maddelerin çıkması, ürünlerin etiket bilgilerinde yeterli bilgi bulunmaması ve haksız rekabete neden olan ifadeler içeren etiketler, son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışı, gıda zehirlenmesi şüphesi, izinsiz gıda satışı gibi konularda yoğunlaştı.

İlginç çağrılar

Çağrı merkezine vatandaşlardan zaman zaman ilginç talepler de geliyor. İşte o ilginç taleplerden bazıları şöyle:

“Kurbanlık koyunun sağ bacağında olan probleminden dolayı etini tükettikten sonra ailedekilerin sağ bacağında ağrı oldu.”

“Eşim evde hijyen kurallarına göre yemek yapmıyor, dün yaptığı yemekten kıl çıktı.”

“Eşimin işletmesinden şikâyetçiyim çünkü bakanlığa kaydı bulunmuyor. Denetime gittiğinizde benim ismimi vermeyin.”

“Öğrenciyim, yalnız yaşıyorum. Yaptığım pilav hep lapa lapa oluyor, pirinç pilavı tarifi alabilir miyim?”

“Marketten aldığım yumurtaların kabukları çok ince. Sahte yumurta olduklarını düşünüyorum. Denetlenmesini istiyorum.”

“Sahte balın nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorum.”

“Fırında görevliyi ekmekle selfi (öz çekim) yaparken gördüm hijyen kurallarına uygun değil şikayetçiyim.”

“Küçükbaş hayvanları tavuk yemi ile besledikleri için küçükbaş hayvanın eti tavuk eti gibi. Bundan sonra Kurban Bayramı’nda küçükbaş hayvan kesmeyeceğim.”

“Bal arılar tarafından yapılıyor. Hiç bal fabrikası olur mu?

“Kız istemeye giderken fındıklı çikolata aldım. İsteme esnasında çikolata ikram edildiğinde çikolataların kurtlu çıktığını gördük.”

“Ekmek arası döner siparişi verdim. Sipariş geldiğinde dönerlerin ekmek arasında dönmediğini fark ettim.”

Görev ve sorumluluk alanına girmeyen başvurular

Yapılan müracaatlarda görev ve sorumluluk alanına girmeyen başvurulan ilgili kurum ve kuruluşlara iletiliyor.

Başvurulardan Tarım ve Orman Bakanlığı’nı ilgilendiren, Alo 174 Gıda ve ihbar hattı sorumlulukları arasında yer alamayan şikayet ve talepler 180 Tarım İletişim Merkezine, fiyat artışı ile alakalı gelen şikayet ve talepler Ticaret Bakanlığına, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlı (TAPDK) ile ilgili gelen şikayet ve talepler 150 CİMER hattına, su ile alakalı gelen şikayet ve talepler Sağlık Bakanlığına, para iadesi ile alakalı gelen şikayet ve talepler 175 Tüketici Danışma Hattına, koku ile alakalı gelen şikayet ve talepler 153 Hattına, kurban kesimi ile ilgili çevreye verilen zararlar ise (çevre kirliliği, belediyenin belirlediği kesim alanları dışında yapılan kesimler) 181 çağrı merkezine yönlendiriliyor.