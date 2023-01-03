TarımCebimde ile "küpe sorgulama"

Kirişçi, "TarımCebimde 1.0, tamamıyla yerli ve milli bir uygulamadır. Uygulama için herhangi bir özel bütçe oluşturulmamış, Bakanlığımızın iç kaynakları seferber edilmiştir. TarımCebimde 1.0 mobil uygulaması, 1 Ocak itibarıyla tüm mobil marketlerden mobil cihaza indirilip açıldığında herhangi bir kayıt işlemi gerektirmeden ana sayfaya erişilebilmektedir" dedi.