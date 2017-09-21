Tarımda istikrar için lisanslı depo önlemi

21 Eylül 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tarım ürünlerinde istikrarı yakalayabilmek adına lisanslı depoları yaygınlaştırdıklarını belirtti.

Tarımsal ürünleri sadece üretmenin yetmediğini, üretileni satarak paraya çevirmenin de büyük önem taşıdığını söyleyen Bakan Tüfenkci, daha önce buğday, arpa, pamuk, zeytin gibi depoların faaliyette olduğunu, son olarak da "Giresun Fındık Lisanslı Deposu"nun hayata geçtiğini anlatarak, "Aldığımız tedbir ve teşviklerle lisanslı depoları yurt çapında yaymak istiyoruz. Tarımdaki ticaretin önünü açmak, farklı bir borsa oluşturmak amacıyla lisanslı depoları Türkiye çapında yaygınlaştırıyoruz" diye konuştu.

Tarımda arzın bol olduğu zaman fiyatların ister istemez düştüğünü gördüklerini dile getiren Bakan Tüfenkci, "Tarım ürünlerinde istikrarı yakalayabilmek adına arzın yüksek olduğu zamanlarda çiftçimizin ürünlerini sağlıklı şekilde depolayarak yıl içerisine bu ticareti yaymak istiyoruz. Dolayısıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla yakın çalışarak lisanslı depoların yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Bugüne kadar Türkiye genelinde 93 firmamız lisanslı depoculuğa başvurdu ve bunun 35'i faaliyete geçti. Bu çok önemli bir rakam. 93 firmanın tamamı faaliyet geçtiğinde Türkiye'de 10 milyon tonun üzerinde bir lisanslı depo hacmine kavuşmuş olacağız" diye açıklamalarda bulundu.

"Ürünlerinin farklı alıcılarla buluşmasını sağlayacağız"

Lisanslı depoculuğu önemsediklerini ve bu konudaki çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Lisanslı depoların tek başına faaliyete geçmesi yetmez. 'Ürün İhtisas Borsası'nın da hayata geçmesi lazım. Bunlarla ilgili tüm çalışmaları tamamladık. İnşallah şirketin kuruluşunu da sağladığımızda Türkiye'ye yeni bir borsa kazandırmış olacağız. Böylelikle tarım ticaretinde derinliği olan ve bu derinliği sağlayan bir borsayı oluşturarak, örneğin Malatya kayısının artık uluslararası piyasada herkes tarafından elektronik ortamda işlem görmesini sağlayacağız. Malatya'da depolanan bir kayısıyı ABD'deki bir satıcı internet üzerinden alacak. Bu özellikle alıcılarda çeşitlilik sağladığı gibi üreticilerin de ürünlerinin farklı alıcılarla buluşmasını sağlayacağız."

"Lisanslı depolar 5. bölge teşviklerinden yararlanıyor"

Bakan Tüfenkci, üreticilerin ürünlerini lisanslı depoya koyma noktasında yüzde 50 kira desteğinin bulunduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi bunu üretici birlikleri ve köylülerin ürünlerinde yüzde 100'e kadar çıkarma imkanı var ve yakında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından imzalandığında bu hayata geçecek. Lisanslı depoları nerede kurarsanız kurun, Türkiye'nin her bir yerinde 5. bölge teşviklerinden faydalanılmasını sağladık. Bu da önemli bir teşvikti. Özellikle o ürünlerin laboratuvar sınıflandırma ücretlerini de hükümet olarak bizler karşılıyoruz, nakliye bedelini de bizler karşılıyoruz. Dolayısıyla bu noktada önemli bir adımı atmış olduk."

Kaynak: AA