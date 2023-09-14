Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu oluşturulacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan, "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarımsal üretimin öngörülebilir ve yönetilebilir olmasını temin etmek için Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tesis edilecek.

Kurul, Bakan tarafından görevlendirilecek bakan yardımcısının başkanlığında, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü, Bitkisel Üretim Genel Müdürü, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Hayvancılık Genel Müdürü, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanı ve Tarım Reformu Genel Müdüründen oluşacak.

Kurul, başkanın çağrısı üzerine yılda en az 2 kez salt çoğunlukla toplanacak. Kurul kararları, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınacak. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılacak.

Tarımsal üretimin planlanması uygulamaları, Bakanlığın ilgili merkez ve taşra teşkilatları ile Kurul, teknik komiteler, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe keşif komisyonları ve il/ilçe tespit komisyonlarınca yürütülecek.