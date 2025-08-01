TARİŞ, üzüm alımı öncesi avans alım fiyatını açıklayacak

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, birlik yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenledi. TARİŞ Alaşehir Alkol ve Pekmez İşletmesinde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Şen, 2025 yılı üzüm alımında fiyat açıklaması yerine nakit alım avans fiyatını uygulayacaklarını söyledi.

Aldıkları kararın üreticilerin menfaatini korumak adına ve istişareler sonucunda alındığını ifade eden Başkan Şen, "Göreve geldiğimiz günden itibaren, 1 Ağustos tarihinde açıklanan üzüm avans fiyatlarımız hakkında, bu yıl üretici ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz kapsamlı istişareler sonucunda önemli bir karar almış bulunmaktayız. Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve delegeleri yanında, sahada sürekli beraber olduğumuz üretici ortaklarımızla bütün bu veriler ışığında yaptığımız değerlendirmeler sonucunda; 2025 yılı ürün alım politikamızı oluşturduk. Buna göre üretici ortaklarımızın menfaati için, birliğimizin sürdürülebilirliğini koruma anlayışı içerisinde hareket ederek; şu an itibariyle 2025 yılı ürün alım avans fiyatını açıklamama kararı aldığımızı, ancak piyasayı sürekli takip ederek, üzüm alımı öncesinde avans fiyatı açıklaması yapacağımızı buradan tüm kamuoyuna bildirmek istiyorum. Bu karar, sahadan gelen seslere kulak verilerek, üreticinin yanında olma ilkemizin bir tezahürüdür." diye konuştu.