TARİŞ üzüm fiyatlarını 100 TL olarak açıklandı

TARİŞ Üzüm Birliği bu yıl ilk kez 1 Ağustos gibi erken tarihte üzüm fiyatı açıklamak için toplandı.

Manisa’nın Alaşehir TARİŞ Entegre Üzüm İşletmesi Müdürlüğü toplantı salonunda TARİŞ Üzüm Birliği başkanı Ferhat Şen çekirdeksiz Sultani kuru üzüm alım fiyatını 7 numara için 100 TL olarak açıkladı.

Başkan Şen, “Söz verdiğimiz gibi açıklanan fiyat 7 numara çekirdeksiz kuru üzüm avans alım fiyatıdır. Kalite bazında alım fiyatlarını daha sonra belirleyeceğiz. Fiyat belirlemesi yaparken çekirdeksiz kuru üzüm piyasa fiyatlarının yanı sıra ülkemizin çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesi ile dünya üretici ülkelerinin rekolte miktarı ve fiyatları dikkate alınmıştır. TARİŞ tarihinde ilk defa 1 Ağustos itibariyle çok üzüm alım fiyatı açıklandık. Bu konuda ortaklarımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz, üzüm üreticilerinin ürünlerini kurutmalık, sofralık veya alkol fabrikasına satarak değerlendirebilmeleri konusunda önlerini görmelerini sağlamak amacıyla 1 Ağustos itibariyle söz verdiğimiz şekilde fiyat açıkladık" dedi.

"Sezona stoksuz giriliyor"

Basın toplantısında 2024 yılı sezonuna ilişkin genel olarak değerlendirmelerde de bulunan Başkan Ferhat Şen, "Bu sene çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin 2023 yılı ürünü ile aynı seviyede veya biraz fazla gerçekleşmesini bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin stoğunda üzüm kalmadığı, bölgemizde faaliyet gösteren ihracatçı ve tüccarın da sezona stoksuz girdiği, aynı şekilde yurt dışı alıcıların da sezona stoksuz girdiği biliniyor" dedi.

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Başkanı Ferhat Şen, her zaman ortakların yanında olma anlayışı ile hareket ederek hasat öncesi ve hasat sırasındaki masraflarına katkıda bulunmak amacıyla Kooperatif ortaklarına nakdi kredi dağıtılacağın açıkladı. Nakdi kredi dağıtımına 15 Ağustos tarihinde başlanılacağını belirten Başkan Şen, nakdi kredi dağıtımında, ortakların son üç iş yılı ortalama ürün teslim miktarının esas alınacağını ve kilo başına 10 TL kredi verileceğini, 20 Eylül’e kadar ürün teslim eden ortaklardan faiz alınmayacağını söyledi.



TARİŞ Entegre Üzüm İşletmesinde düzenlenen toplantıya TARİŞ Üzüm Birliği Başkanvekili İbrahim Yönetim Kurulu Üyeleri İdris Başpınar, Hasan Ata, Ali Rıza Onur, Selim Ünlükoç, Birlik Genel Müdürü Hasan Özer Orhan, kooperatif başkanları ve ortaklar katıldı.