TARSİM 2023 yılına ilişkin bitkisel ürün yeniliklerini açıkladı

Gelir Koruma Sigortası ile üreticilerin gelirlerini koruma altına alındığının belirtildiği açıklamada, “İlk kez 2021 yılında yüzde 60 devlet prim desteği ile ekmeklik ve makarnalık buğday ürünlerinde, pilot proje olarak Konya ilinin Cihanbeyli, Kadınhanı ve Karatay ilçelerinde uygulamaya aldığımız Gelir Koruma Sigortasını 2023 yılı üretim sezonunda Konya ili genelinde üreticilerimizin hizmetine sunduk” denildi. TARSİM’in yeniliklerinden bazıları şöyle;

Dolu riski tarife fiyatında 87 üründe yüzde 15 oranında 23 üründe yüzde 10 oranında, 24 üründe yüzde 5 oranında indirimler uygulandı. Buğday ve buğday sertifikalı tohumluk ürünü tarife fiyatında yüzde 6 indirim yapıldı.

Aynı adada/parselde hem Ağaç Sigortası hem Bitkisel Ürün Sigortası poliçesi bulunan üreticilerin Ağaç Sigortası poliçelerinde yüzde 5 oranında ağaç çift poliçe indirimi uygulaması getirildi. Kiraz ve vişne ürünlerinde teminat başlangıcı ilk çiçeklenme evresinden beyaz tomurcuk evresine alındı. Enginar ürününde don riski isteğe bağlı ek teminat olarak sigorta kapsamına alındı.

Fide dönemi kapsama alındı

Şeker pancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerinde ürünün fide ve yapraklanma döneminde meydana gelen ve yeniden ekim dikime neden olan don riski teminatı isteğe bağlı ek teminat olarak kapsama alındı. Alçak tünellerde yaban domuzu riskini teminat kapsamına alındı.

Alçak tünellerde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz fide döneminde yeniden ekim ve dikime neden olacak don riski isteğe bağlı ek teminat olarak kapsama alındı. Kivi ürününde müşterek sigorta oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürüldü. Erik ürününde muafiyet oranı yüzde 20’den yüzde 15’e düşürüldü, kayısı ürününde müşterek sigorta oranı yüzde 35’ten yüzde 30’a düşürüldü.

Şeker pancarı sertifikalı tohumluk üründe teminat dönemini "şeker pancarı sertifikalı tohumluk üründe tohum hasadı ile biter" olarak genişletildi. Örtü onarım masraf tutarı 250 liradan 1000 liraya yükseltildi. Jeotermal kaynak kullandığı tespit edilen seralarda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 oranında indirim uygulaması başlatıldı.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası kapsamında süt sığırları tarife fiyatında yüzde 6, besi sığırlarında yüzde 5 indirim uygulandı.