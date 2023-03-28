TMO 695 bin tonluk buğday ihalesinde alıma başladı

İhalede alımların bugün devam etmesi bekleniyor.

Nihai nitelik taşımayan alımlar TMO tarafından daha sonra iptal edilebiliyor.

İhalede ithal edilen ya da hâlihazırda Türkiye'deki depolarda bulunan buğday ile teklif verilebiliyor.

İhalede, sevkiyatların 18 Mayıs ile 16 Haziran ve 12 Haziran ile 10 Temmuz arasında yapılması istendi.