TMO, çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını 120 TL olarak açıkladı

TMO, 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için kilogram başına alım fiyatını 120 TL olarak açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ve ihracatında dünya lideri olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“İçinde bulunulan dönemde çekirdeksiz kuru üzüm piyasa fiyatlarının üretici aleyhine seyretmesi nedeniyle piyasalara müdahale edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Piyasalarda istikrar sağlanması ve üretici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için alım fiyatı 120 TL olarak belirlenmiştir.”

Bakanlık ayrıca, TMO’nun alımlar için gerekli teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığını, 22 Eylül 2025 itibarıyla alımlara başlanacağını duyurdu.