TMO, kabuklu fındık satışı yapmadığını bildirdi

TMO'dan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunda TMO'nun kabuklu fındık satışı yaptığına dair söylemlerin dile getirildiğine işaret edildi.

TMO'nun kesinlikle kabuklu fındık satışının söz konusu olmadığının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, 3 Eylül'de Samsun ilimizde yaşanan sel felaketinde kurumumuz stoklarında bulunan 550 ton kabuklu fındık sele maruz kalmıştır. Bu fındıkların yaklaşık yüzde 50'si birinci derece hasar görmüş olup, zararın tazmini için sigorta şirketine devredilmiştir. Söz konusu ürünlerle ilgili tasarruf sigorta şirketine ait olup, kuruluşumuzla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."