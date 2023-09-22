Tohum sektörü Balkanlara yöneldi

Türkiye'nin Balkan coğrafyasıyla her zaman yakın ilişki içinde olduğunu ifade eden TSÜAB Başkanı Yıldıray Gençer, Türk tohumculuk sektörünün son yıllarda büyük atılım gerçekleştirdiğini vurguladı. Gençer, "Ülkemizde bin 100 tohum firması var, yılda yaklaşık 1,5 milyon tona yakın sertifikalı tohum üretimi yapıyoruz. Geldiğimiz noktada çok sayıda ülkeye ihracat yapar konumdayız" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz aylarda kurulan Balkan Tohumcular Birliği ile Balkan ülkelerine odaklandıklarını söyleyen Gençer, "Özbekistan, Azerbaycan ve Kazakistan'da yaptığımız çalışmaların benzerini Balkanlarda yapmak için kollarımızı sıvamış durumdayız. Bu süreçte Balkan Tohumcular Birliği vasıtasıyla güzel çalışmalar yapacağız. Türkiye ve Balkan ülkeleri arasında önemli işbirlikleri, ortak üretimler, araştırma geliştirme çalışmaları ve daha birçok konuda işbirliklerine başlamak istiyoruz" diye konuştu.