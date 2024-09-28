Trakya'da ayçiçeği üreticileri 'kuraklık desteği' talep ediyor

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Trakya'da etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklar verim kaybına neden oldu.

Kış ve ilkbahar aylarında beklenen yağışların düşmediğini belirten Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Yaz aylarında yağışların kesilmesi ve sıcakların artmasıyla bazı tarlalar hasat dahi edilemedi. Üreticilerimiz bu yıl ayçiçeğinde beklediğini alamadı. Maliyetleri karşılayacak kadar verim alındı. O yüzden üreticilerimiz bu yıl çok mağdur oldu. Üç sezondur üreticiler istediği verimi alamıyor. Ayçiçeğinde normal desteklerin yanında kuraklık desteği talep ediyoruz" diye konuştu.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise "Dekarda 30 kilogram alan da var, 150 kilogram alan da var. Bu yıl üreticimiz ayçiçeğinden umduğunu alamadı. Bunun da sebebi aşırı sıcaklık, kuraklık. Yağışlardaki düşüş üreticilerimizi, çiftçilerimizi etkiledi" dedi.

Geçen yılın da kurak geçtiğini hatırlatan Şaylan, şunları kaydetti: "Geçen yıl da kötü geçmiş ve kuraklık ilan edilmişti. O yüzden devletimiz 50 kuruş olan desteği 1 liraya yükseltmişti. Bu çok güzel bir katkı olmuştu üreticimize. Bu yıl da aynı desteği bekliyoruz. Çünkü bu yıl bir önceki yıldan daha kötü oldu. Üreticilerimizin üretime devam edebilmesi için devletimizin destek vermesi lazım. Ayçiçeğinin hem bölgemiz için hem de Türkiye için önemi var. Türkiye'deki ayçiçeğinin yüzde 45'i Trakya'da üretiliyor. Geçen yıl dekarda 80 ile 100 kilogram verim alınırken bu yıl verim aynı bölgede 40-50 kilogramlara düştü."