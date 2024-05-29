Trakya'daki buğday üretiminde yüksek verim ve kalite

Bölgedeki üreticiler hava şartları ve buğday yapısına göre haziran ayında buğday hasadına başlamayı planlıyor. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, bahar yağışlarının dane oluşumuna önemli katkı sağladığını ifade etti ve güzel bir hasat sezonu yaşamayı ümid ettiklerini kaydetti.

15 gün öncesine kadar buğday sıkıntımız çok büyüktü

Bölgedeki üreticilerin tüm hastalıklara karşı ilaçlama ve gübreleme işlemlerini tamamladığını dile getiren Şaylan, "Yaklaşık 15 gün öncesine kadar buğdayda sıkıntımız çok büyük görünüyordu. Yağışlarla birlikte buğdayımız bu sezon gerçekten bizlere kazanç kapısı olacak. Verimli görünüyor. Çiftçi gereken ilaçlamasını ve gübrelemesini yaptı. Yağışlarla birlikte bu yıl hem verim, hem de kaliteyi yakalamış oluyoruz." diye konuştu.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı kentte ortalama 350 kilogram ile 700 kilogram arasında verim beklediklerini belirtti.