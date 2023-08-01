Türk tarımı için güçlerini birleştirdiler

İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından kurulan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) önemli bir iş birliğine imza attı. İstanbul’da imzalanan anlaşma ile İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’nin ortakları arasına, dünden bugüne Türk tarımına verdikleri büyük desteklerle fark yaratan üç önemli banka katıldı. Türkiye İş Bankası imece Mobil ile, Ziraat Bankası Ziraat GSYO ile, Denizbank da iştiraki NEOHUB ile projede yer aldı.

Işınsu Kestelli imza töreninde yaptığı konuşmada İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’nin İzmir Ticaret Borsası’nın gözbebeği projelerinden biri olduğunu ve kuruluşundan bu yana büyük bir emek verdiklerini söyledi. Kestelli sözlerine şu şekilde devam etti: “Burada, ülkemizin tarımına en önemli desteği veren saygın bankaları ile sermaye ortaklığı anlaşması imzalama aşamasına geldiğimiz için emeğimizin karşılığını aldığımızı söyleyebilirim.

Biz İTTM’yi sürdürülebilir, rekabetçi ve verimli bir tarım sektörü için bilgi ve iletişim sektörünün daha güçlü katılımını sağlamak; tarımın dijital dönüşümünü destekleyen bir tarım girişimciliği ekosistemini hayata geçirmek üzere kurduk. Bugün ortaklarımızın aramıza katılmasıyla birlikte dünden daha güçlü ve kararlı bir şekilde Türk tarımında teknolojik dönüşümü gerçekleştirmek için çalışacağız.”

“Tarım ve girişimciliğinin çekim merkezi”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve imecemobil Tarım Platformu Yönetim Kurulu Başkanı İzlem Erdem, tarımı, girişimcilik dünyasının bir parçası haline getirmeyi hedefleyen İTTM projesinin paydaşları arasında yer almaktan heyecan duyduklarını belirterek, “Stratejik önceliklerimiz arasında yer verdiğimiz tarımda güvenli, katma değeri yüksek, çevreyi koruyan bir yaklaşımla üretimi desteklemeyi gelecek nesillere karşı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz.

Ülkemizin tarımda sahip olduğu potansiyeli, ekosistemin tüm paydaşlarıyla birlikte teknolojiyi merkeze alarak gerçekleştirebileceğimize ve ülkemiz adına tarımda yeni bir hikâye yazılabileceğine inanıyoruz” diye konuştu. Denizbank’ın yeni nesil iştiraki NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam ise “Ülke tarımına destek olmak için başlatılmış İTTM projesi, tarım sektörünün tüm paydaşlarına hitap etmesive tarım teknolojisi ihraç etme potansiyeli ile Denizbank ve NEOHUB olarak bizleri oldukça heyecanlandırıyor.

Özellikle sürdürülebilir tarım ve tarımın dijital dönüşümü gibi hedefleri, NEOHUB olarak vizyonumuzla uyuşuyor. ‘Deniz'den Toprağa’ uygulamamız ve ‘iş modeli fabrikası’ yaklaşımımız ile İTTM'ye destek olmayı hedefliyoruz. Ülke tarımı için yapılan bu anlamlı iş birliğinden oldukça memnunuz” ifadelerine yer verdi.