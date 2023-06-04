Türkiye, gıda enflasyonunda dünya sekizincisi

Dünya Bankası, nisan ayına ilişkin gıda enflasyonu verilerini yayımladı. Her ay güncellenen "Gıda Güvenliği" raporundaki verilere göre tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 352 arttığı Lübnan, en yüksek gıda enflasyonuna sahip ülke oldu. İkinci ve üçüncü sırada yer alan Arjantin ve Zimbabve'de de tüketici fiyatları, son bir yılda yüzde 100'den fazla arttı.

İlk 10 sırayı tamamlayan ülkeler ise İran, Surinam, Mısır, Ruanda, Türkiye, Lao ve Sierra Leone oldu.

Dünya Bankası, Türkiye'ye ilişkin verileri TÜİK'ten alıyor. TÜİK'in nisan ayı verilerine göre Türkiye'de tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 oranında artmıştı. Gıda ve alkolsüz içecekler kategorisindeki yıllık enflasyon ise yüzde 53,92 olarak açıklanmıştı.

Türkiye, uzun zamandır dünyanın en yüksek gıda enflasyonuna sahip 10 ülkesi arasında bulunuyor. Türkiye, mart ayında, tüketici fiyatlarının en hızlı arttığı beşinci ülke olmuştu.