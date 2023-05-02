Türkiye’de bir ilk; safran üretim girişimi fonlanıyor

fonbulucu’nun geliştirdiği tarımsal üretimin finansmanında kitle fonlama sisteminin kullanıldığı fonTAR finansman ve yatırım modelinin ikinci projesi SAFFON-A yatırım turuna çıktı.

Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen; gıda dışında tıp, kozmetik, kimya gibi lokomotif sektörlerde de kullanılan; ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada büyük bir pazar açığı bulunan safran üretimi için kolları sıvayan girişim, şirket paylarının %70’inin arzıyla 15 milyon TL fona ulaşmayı hedefliyor. Bu kampanya ile SAFFON-A Tarım A.Ş.’nin kuruluşu, üretim hazırlıklarının yapılması ve her biri dört yıl olmak üzere üç aşamalı üretim döngüsü planlanıyor.

Her yıl düzenli temettü dağıtımı gerçekleştirecek

İlk döngüde 100, ikinci döngüde 500, üçüncü döngüde 1000 dekar alanda safran yetiştirmeyi amaçlayan SAFFON-A, ilk döngünün ikinci yılından başlamak üzere her yıl düzenli temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Ülkemizin en büyük safran tarlasını kurarak sürdürülebilir bir model inşa etmeye hazırlanan girişimin yatırım turu 2 Mayıs Salı günü fonbulucu platformunda başlayacak.

Proje hakkında konuşan SAFFON-A Kurucu Ortağı Serhat Kartal, “Halihazırda Eskişehir’de 10 dekarlık alanda safran üretimi yapan ekip üyelerimizin bu proje ile en büyük hedefi; safran ve ürünleri üretimini, üretimi hakkında bilinç ve bilgi oluşturmayı, Ar-Ge çalışmaları sonucunda oluşacak katma değerli ürünler için hammadde üretimini yatırımcılarımızla birlikte hayata geçirmek.

Ekibimizin safran yetiştiriciliği ve organik gübre konusunda akademik ve teknik tecrübesi bulunmakta. Hali hazırda Safranbolu’da ve farklı şehirlerde safran üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla faaliyetler de bulunan üyelerimizin olağanüstü gayretleriyle ülkemiz genelinde safran ve aromatik bitki yetiştiriciliği belirli bir aşamaya gelmeye başladı.

Projenin fonlanması durumunda kısa sürede yurt dışına dünya standartlarına uygun safran ihraç etmeyi planlıyoruz. Uzun vadeli hedeflerimizden birisi de safran üretimi ve hasadı ile ilgili AR-GE çalışmalarına hız vererek dünya piyasasında safran üretimi yapan rakiplerin önüne geçmek” dedi.

1000 dekarlık alanda üretmeyi planlanıyor

fonbulucu Kurucusu ve CEO’su Hakan Yıldız, “Safran üretiminin ve ticaretinin yapıldığı her ülkede Kırmızı Altın olarak adlandırılan çok değerli, çok yönlü ve ihracat potansiyeli çok yüksek bir ürün. Ülkemiz topraklarının safran yetiştiriciliğine uygun olması ve lojistik avantajımız da girişimimizin son derece doğru bir hamle yaptığını gösteriyor.

Girişim şirketimiz toplamda 1000 dekar alanda üretmeyi planladığı safranın yanında safran soğanı gibi yan ürünleri de ulusal ve uluslararası pazarda satışa sunacak. Bu yan ürünler ülkemizde ziraatını yaygınlaştırma hedefinin bir çıktısı olarak, sözleşmeli üretime başlamak isteyen girişimcilere de satılacak.

Ayrıca kayıt altında, kalibreli, temiz, güvenilir şekilde üretilip paketlenen yan ürünlerin yurt dışına ihraç hedefine de katkı sunması beklenmekte. Zira ülkemizde de uluslararası pazarlarda da güvenilir tohumluk safran soğanı bulmak en önemli problemlerden birisi. Safran üretimi yapan ülkelerin yan ürün ve ana ürün konularında Ar-Ge eksikliklerinin olması da bir diğer önemli problem.

Bu problemlere de çözüm önerisi sunan girişimimizin yatırımcı ve paydaşlarımızla birlikte yüksek getirili safran üretimi yaparak birlikte kazanılacak bir model inşa edeceğine yönelik inancımız sonsuz” ifadelerini kullandı.